Последний неуправляемый рубеж на Земле: где расположен самый опасный коридор в мире

Исследователи рассказали о Дарьенском коридоре — одном из последних неуправляемых рубежей нашей планеты. Какие опасности ожидают путешественников на этом пути?

Есть веская причина, по которой нет дороги между Северной и Южной Америкой: Дарьенский коридор — географический узкий проход, полный опасностей, болезней и насилия. В прошлом его считали непреодолимым, однако в 21 столетии регион стал одним из самых загруженных и опасных путей миграции людей на Земле, пишет IFLScience.

Дарьенский коридор — огромный участок густых джунглей, расположенный вдоль узкого участка суши на границе Панамы и Колумбии. Он также представляет собой узкий сухопутный мост между Южной и Центральной Америкой.

В 20 веке активно велась работа по строительству Панамериканского шоссе от Аляски до южной оконечности Аргентины. В целом проект был успешным, за исключением труднопреодолимого участка в Дарьенском проливе длиной 97 километров, который оказалось невозможно преодолеть.

По словам исследователей, регион изрезан густыми тропическими лесами, крутыми горами, реками и болотами, а потому здесь слишком сложно проложить дороги и другую инфраструктуру. Более того, регион не только слишком сложен для навигации, но также служит естественным барьером, препятствующим распространению болезней скота между континентами. Помимо географических опасностей, район изобилует дикой природой, включая множество видов смертельно опасных животных, таких как ягуары, ядовитые гадюки и комары, переносящие болезни.

Известно, что исторические попытки завоевать эту землю с треском проваливались. В конце 17 века Королевство Шотландия запустило амбициозный проект по созданию колонии в Дарьенском проливе, осознавая значимость региона. Шотландцы вкладывали свои сбережения в проект, однако болезни, голод и суровые условия обрекли экспедицию на провал. Колония рухнула в течение нескольких месяцев и это привело к серьезному финансовому кризису.

В последние годы в Дарьенском коридоре возникла новая опасность — территория превратилась в рассадник преступных группировок, наркокартелей и вооруженных формирований, многие из которых наживаются на потоке людей, пытающихся мигрировать в США.

Известно, что бесчисленное множество людей, пересекающих этот район, подвергаются грабежам, похищениям, вымогательствам и насилию. Ухудшение ситуации в Дарьенском коридоре привело к тому, что Британский медицинский журнал назвал "кризисом здравоохранения", характеризующимся тяжелыми физическими травмами, глубокими психологическими расстройствами, холерой, ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем.

Таким образом, Дарьенский коридор всегда был опасным проходом, однако в современном мире он стал еще более опасным.

