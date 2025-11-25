На Земле есть место, привлекающее токсичные химикаты: в 3 млн раз выше допустимых уровней

В США найден регион, переполненный «вечными химикатами». Ранее ученые не понимали, почему опасные вещества накапливаются здесь, однако теперь похоже им удалось разгадать эту тайну.

В последние годы в водах некоторых районов Северной Каролины был обнаружен тревожный уровень "вечных химикатов". Эти антропогенные загрязнители присутствовали повсюду, от рек и канализации до питьевой воды и теперь, в новом исследовании ученым удалось раскрыть виновника, пишет IFLScience.

"Вечные химикаты", также известны как ПФАС и представляют собой синтетическую группу соединений, добавляемых в повседневные товары для повышения водонепроницаемости, антипригарных и грязеотталкивающих свойств. По словам ученых, "вечные химикаты", как правило, встречаются в таких предметах, как антипригарная посуда, упаковка для фастфуда, некоторые ткани, огнетушащая пена и даже компоненты реактивных двигателей.

Предыдущие исследования показали, что семейство ПФАС насчитывает около 4700 различных химических веществ, некоторые из которых связаны с серьезными проблемами для здоровья. Основной проблемой ПФАС является то, что они невероятно стойкие, с трудом разлагаются в природе или в организме человека и, вероятно, вредны для здоровья. Предыдущие исследования также показали, что химическая структура "вечных химикатов" делает их устойчивыми к воздействию тепла, воды, нефти — все это способствует их накоплению в почве, воде, тканях животных и людей.

Место, притягивающее "вечные химикаты"

Пьемонт в Северной Каролине является местом, где наблюдается неуклонный рост уровня ПФАС. Анализ канализационных систем в городе Берлингтон и его окрестностях показал концентрацию до 12 миллионов частей на триллион, что примерно в 3 миллиона раз превышает уровни, установленные Агентством по охране окружающей среды.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы обнаружить таинственный источник загрязнения. Для этого команда из Университета Дьюка обратилась к новому методу — ученые не стали искать химические формы ПФАС, которые регулярно отслеживаются, а сосредоточилась на поиске "предшественников" ПФАС, разлагающиеся до химических веществ, для обнаружения которых предназначены современные тесты.

Результаты показали, хотя предшественники ПФАС обычно очень медленно преобразуются в эти другие формы, уникальные методы очистки сточных вод Берлингтона ускоряли это превращение. Еще более любопытным оказалось то, что анализы показали гораздо более высокий уровень ПФАС на выходе из очистных сооружений, чем на входе. Это указывает на то, что прекуссоры ПФАС преобразовались в процессе очистки.

В то время в районе Берлингтона применялась специальная технология, которая с помощью нагрева и давления разлагала сложные органические соединения. Оказалось, что этот же процесс превращал предшественников ПФАС в полноценный ПФАС.

По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры гражданского строительства и экологии Университета Дьюка Ли Фергюсон, как только этот процесс был остановлен, измеряемые уровни ПФАС в сточных водах значительно снизились. В то же время предшественники ПФАС продолжали поступать на очистные сооружения и концентрироваться в шламе, который в конечном итоге разбрасывается на сельскохозяйственных полях, где со временем преобразуются в более растворимые, подвижные и токсичные формы ПФАС.

Источник "вечных химикатов"

Ученые продолжили работу, чтобы найти их источник. Результаты дальнейшей работы показали, что источником являются сточные воды текстильной фабрики в этом регионе. В процессе переработки материалов прекурсоры ПФАС попадали в канализацию, в конечном итоге загрязняя местные водоемы и питьевые источники.

Ученые считают, что результаты их работы может помочь сообществам по всему миру выявить корни их собственной проблемы с ПФАС и подчеркнуть, насколько неуловимыми и сложными могут быть эти источники загрязнения.

