На Землі є місце, що приваблює токсичні хімікати: у 3 млн разів вище допустимих рівнів

У США знайдено регіон, переповнений "вічними хімікатами". Раніше вчені не розуміли, чому небезпечні речовини накопичуються тут, проте тепер схоже їм вдалося розгадати цю таємницю.

Останніми роками у водах деяких районів Північної Кароліни було виявлено тривожний рівень"вічних хімікатів". Ці антропогенні забруднювачі були присутні всюди, від річок і каналізації до питної води і тепер, у новому дослідженні вченим вдалося розкрити винуватця, пише IFLScience.

"Вічні хімікати", також відомі як ПФАС, є синтетичною групою сполук, які додають у повсякденні товари для підвищення водонепроникності, антипригарних і брудовідштовхувальних властивостей. За словами вчених, "вічні хімікати", як правило, зустрічаються в таких предметах, як антипригарний посуд, упаковка для фастфуду, деякі тканини, вогнегасна піна і навіть компоненти реактивних двигунів.

Попередні дослідження показали, що сімейство ПФАС налічує близько 4700 різних хімічних речовин, деякі з яких пов'язані з серйозними проблемами для здоров'я. Основною проблемою ПФАС є те, що вони неймовірно стійкі, насилу розкладаються в природі або в організмі людини й, ймовірно, шкідливі для здоров'я. Попередні дослідження також показали, що хімічна структура "вічних хімікатів" робить їх стійкими до впливу тепла, води, нафти — все це сприяє їхньому накопиченню в ґрунті, воді, тканинах тварин і людей.

Місце, що притягує "вічні хімікати"

П'ємонт у Північній Кароліні є місцем, де спостерігається неухильне зростання рівня ПФАС. Аналіз каналізаційних систем у місті Берлінгтон і його околицях засвідчив концентрацію до 12 мільйонів частин на трильйон, що приблизно в 3 мільйони разів перевищує рівні, встановлені Агентством з охорони навколишнього середовища.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб виявити таємниче джерело забруднення. Для цього команда з Університету Дьюка звернулася до нового методу — вчені не стали шукати хімічні форми ПФАС, які регулярно відстежують, а зосередилася на пошуку "попередників" ПФАС, що розкладаються до хімічних речовин, для виявлення яких призначені сучасні тести.

Результати засвідчили, хоча попередники ПФАС зазвичай дуже повільно перетворюються в ці інші форми, унікальні методи очищення стічних вод Берлінгтона прискорювали це перетворення. Ще цікавішим виявилося те, що аналізи показали набагато вищий рівень ПФАС на виході з очисних споруд, ніж на вході. Це вказує на те, що прекусори ПФАС перетворилися в процесі очищення.

На той час у районі Берлінгтона застосовували спеціальну технологію, яка за допомогою нагрівання і тиску розкладала складні органічні сполуки. Виявилося, що цей самий процес перетворював попередників ПФАС на повноцінний ПФАС.

За словами провідного автора дослідження, професора кафедри цивільного будівництва та екології Університету Дьюка Лі Фергюсон, щойно цей процес було зупинено, вимірювані рівні ПФАС у стічних водах значно знизилися. Водночас попередники ПФАС продовжували надходити на очисні споруди та концентруватися в шламі, який зрештою розкидається на сільськогосподарських полях, де з часом перетворюються на більш розчинні, рухливі та токсичні форми ПФАС.

Джерело "вічних хімікатів"

Вчені продовжили роботу, щоб знайти їхнє джерело. Результати подальшої роботи показали, що джерелом є стічні води текстильної фабрики в цьому регіоні. У процесі перероблювання матеріалів прекурсори ПФАС потрапляли в каналізацію, в кінцевому підсумку забруднюючи місцеві водойми та питні джерела.

Вчені вважають, що результати їхньої роботи можуть допомогти спільнотам по всьому світу виявити коріння їхньої власної проблеми з ПФАС і підкреслити, наскільки невловимими й складними можуть бути ці джерела забруднення.

