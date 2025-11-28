Останній некерований рубіж на Землі: де розташований найнебезпечніший коридор у світі

Дослідники розповіли про Дар'єнський коридор — один з останніх некерованих рубежів нашої планети. Які небезпеки чекають на мандрівників на цьому шляху?

Є вагома причина, через яку немає дороги між Північною та Південною Америкою: Дар'єнський коридор — географічний вузький прохід, сповнений небезпек, хвороб і насильства. У минулому його вважали нездоланним, однак у 21 столітті регіон став одним із найбільш завантажених і небезпечних шляхів міграції людей на Землі, пише IFLScience.

Дар'єнський коридор — величезна ділянка густих джунглів, розташована вздовж вузької ділянки суходолу на кордоні Панами й Колумбії. Він також являє собою вузький сухопутний міст між Південною і Центральною Америкою.

У 20 столітті активно велася робота з будівництва Панамериканського шосе від Аляски до південного краю Аргентини. Загалом проєкт був успішним, за винятком важкодоступної ділянки в Дар'єнській протоці довжиною 97 кілометрів, яку виявилося неможливо подолати.

За словами дослідників, регіон порізаний густими тропічними лісами, крутими горами, річками та болотами, а тому тут надто складно прокласти дороги та іншу інфраструктуру. Ба більше, регіон не тільки надто складний для навігації, а й також служить природним бар'єром, що перешкоджає поширенню хвороб худоби між континентами. Крім географічних небезпек, район рясніє дикою природою, включно з безліччю видів смертельно небезпечних тварин, як-от ягуари, отруйні гадюки та комарі, що переносять хвороби.

Відомо, що історичні спроби завоювати цю землю з тріском провалювалися. Наприкінці 17 століття Королівство Шотландія запустило амбітний проєкт зі створення колонії в Дар'єнській протоці, усвідомлюючи значущість регіону. Шотландці вкладали свої заощадження в проєкт, проте хвороби, голод і суворі умови прирекли експедицію на провал. Колонія розвалилася протягом кількох місяців і це призвело до серйозної фінансової кризи.

Останніми роками в Дар'єнському коридорі виникла нова небезпека — територія перетворилася на розсадник злочинних угруповань, наркокартелів і збройних формувань, чимало з яких наживаються на потоці людей, які намагаються мігрувати до США.

Відомо, що незліченна кількість людей, які перетинають цей район, зазнають пограбувань, викрадень, вимагань і насильства. Погіршення ситуації в Дар'єнському коридорі призвело до того, що Британський медичний журнал назвав "кризою охорони здоров'я", яка характеризується важкими фізичними травмами, глибокими психологічними розладами, холерою, ВІЛ та іншими інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Таким чином, Дар'єнський коридор завжди був небезпечним проходом, однак у сучасному світі він став ще небезпечнішим.

