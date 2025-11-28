На Земле найдено сверхгигантское месторождение золота: запасы оцениваются в более 80 млрд (видео)

Исследователи считают, что в Китае были обнаружены два сверхогромных месторождения золота. Предполагается, что оба они могут содержать более 2000 тонн драгоценного металла — это делает их самыми крупными в пределах страны.

Эксперты заявили об обнаружении двух невероятно крупных месторождений золота на территории Китая — предполагается, что в общей сложности они могут содержать более 2000 тонн металла. Если геологические исследования подтвердят это заявление, месторождения Вангу в провинции Хунань и Дадунгоу в провинции Ляонин будут считаться крупнейшими в пределах страны. Предполагается, что лишь одно месторождение Вангу оценивается более чем в 83 миллиарда долларов США, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Месторождение Вангу

Впрочем, предварительные оценки сопровождаются многочисленными спорами. Например, некоторые исследователи отмечают, что оценка Вангу предполагает возможность извлечения всех ресурсов при сохранении текущих цен на золото, что на самом деле редко встречается в условиях реальной добычи.

Еще в конце 2024 года государственное информационное агентство Китая сообщило об обнаружении месторождения Вангу, называя его "супергигантской находкой", способной значительно расширить запасы золота в Китае. Тогда геолог Чэнь Жулинь заявил, что многие пробуренные керны показали наличие видимого золота.

В отчете также утверждалось, что месторождение, вероятно, содержит около 300 тонн золота, сокрытого на глубине до 2000 метров, а предполагаемые запасы на глубине до 3000 метров оценивались в более 1000 тонн. Однако на сегодняшний день все еще не опубликовано ни одной научной статьи или отчета об этом месторождении, которые бы подтверждали эти данные.

Месторождение Дадунгоу

В то же время месторождение Дадунгоу может оказаться еще более впечатляющим. Предварительный отчет предполагал, что месторождение, вероятно, содержит около 1500 тонн драгоценного металла.

Отметим, что открытие было сделано Пятой геологической бригадой провинции Ляонин. Исследователи обследовали регион и обнаружили, что следы золота, которые ранее считались нерентабельными, на самом деле являются частью одного большого непрерывного минерального пояса длиной около 3000 метров и шириной около 1500 метров.

Авторы исследования также утверждали, что каждая пробуренная геологами скважина содержала золото. Содержание золота в руде относительно низкое – от 0,3 до 1 части на миллион, – поэтому количество золота на тонну материала довольно низкое. Однако, по словам ученых, золото легко извлекается, с потенциальным коэффициентом извлечения золота от 65% до 91%

Таким образом, несмотря на то, что месторождение Дадунгоу действительно содержит большое количество золота, его настоящая ценность может заключаться в том, что оно, вероятно, может служить ориентиром для поиска других подобных месторождений. Впрочем, это сработает только если содержание золота останется на прежнем уровне, а добыча окажется столь же плодотворной, как предсказывают первоначальные исследования.

К слову, золота на самом деле не так уж распространено в верхних слоях планеты. На самом деле на каждую тонну земной коры, по оценкам ученых, приходится всего 0,004 грамма драгоценного металла. Тем не менее существуют регионы, где его запасы весьма велики.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали сверхпрочное золото с неожиданными свойствами.

Ранее Фокус писал о том, что найдено "сверхгигантское" месторождение драгоценного металла.