На Землі знайдено надгігантське родовище золота: запаси оцінюють у понад 80 млрд (відео)

Дослідники вважають, що в Китаї було виявлено два надвеликих родовища золота. Передбачається, що обидва вони можуть містити понад 2000 тонн дорогоцінного металу — це робить їх найбільшими в межах країни.

Експерти заявили про виявлення двох неймовірно великих родовищ золота на території Китаю — припускають, що загалом вони можуть містити понад 2000 тонн металу. Якщо геологічні дослідження підтвердять цю заяву, родовища Вангу в провінції Хунань і Дадунгоу в провінції Ляонін вважатимуться найбільшими в межах країни. Передбачається, що лише одне родовище Вангу оцінюється більш ніж у 83 мільярди доларів США, пише Science Alert.

Родовище Вангу

Утім, попередні оцінки супроводжуються численними суперечками. Наприклад, деякі дослідники зазначають, що оцінка Вангу передбачає можливість вилучення всіх ресурсів за збереження поточних цін на золото, що насправді рідко трапляється в умовах реального видобутку.

Ще наприкінці 2024 року державне інформаційне агентство Китаю повідомило про виявлення родовища Вангу, називаючи його "супергігантською знахідкою", здатною значно розширити запаси золота в Китаї. Тоді геолог Чень Жулінь заявив, що багато пробурених кернів показали наявність видимого золота.

У звіті також стверджувалося, що родовище, ймовірно, містить близько 300 тонн золота, прихованого на глибині до 2000 метрів, а передбачувані запаси на глибині до 3000 метрів оцінювали в понад 1000 тонн. Однак на сьогодні все ще не опубліковано жодної наукової статті або звіту про це родовище, які б підтверджували ці дані.

Родовище Дадунгоу

Водночас родовище Дадунгоу може виявитися ще більш дивовижним. Попередній звіт припускав, що родовище, ймовірно, містить близько 1500 тонн дорогоцінного металу.

Зазначимо, що відкриття було зроблено П'ятою геологічною бригадою провінції Ляонін. Дослідники обстежили регіон і виявили, що сліди золота, які раніше вважали нерентабельними, насправді є частиною одного великого безперервного мінерального поясу завдовжки близько 3000 метрів і завширшки близько 1500 метрів.

Автори дослідження також стверджували, що кожна пробурена геологами свердловина містила золото. Вміст золота в руді відносно низький — від 0,3 до 1 частини на мільйон, — тому кількість золота на тонну матеріалу досить низька. Однак, за словами вчених, золото легко витягується, з потенційним коефіцієнтом вилучення золота від 65% до 91%.

Таким чином, попри те, що родовище Дадунгоу справді містить велику кількість золота, його справжня цінність може полягати в тому, що воно, ймовірно, може служити орієнтиром для пошуку інших подібних родовищ. Утім, це спрацює тільки якщо вміст золота залишиться на колишньому рівні, а видобуток виявиться настільки ж плідним, як пророкують початкові дослідження.

До слова, золота насправді не так уже й поширене у верхніх шарах планети. Насправді на кожну тонну земної кори, за оцінками вчених, припадає всього 0,004 грама дорогоцінного металу. Проте існують регіони, де його запаси досить великі.

