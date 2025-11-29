Более 85 лет без воды: разгадана тайна падения одной из древнейших цивилизаций мира

В новом исследовании ученым удалось воссоздать историю падения цивилизации долины Инда. Результаты указывают на то, что развитое общество погубили десятилетия засух, последовавших одна за другой.

Цивилизация долины Инда, также известная ка Хараппская цивилизация, процветала от 5000 до 3500 лет назад в регионе, простиравшемся вдоль современной границы Индии и Пакистана. Местные жители основали города, такие как Хараппа и Мохенджо-Даро, с развитыми системами водопользования. Они также создали письменность, которую ученым до сих пор так и не удалось расшифровать, и путешествовали в Месопотамию, где вели торговлю, пишет Live Science.

Падение древнейшей цивилизации

Однако в какой-то момент цивилизация пала и причины этого падения долгое время оставались предметом споров ученых. В новом исследовании ученые утверждают, что им наконец-то удалось разгадать эту тайну — предполагается, что причиной стали продолжительные засухи.

Відео дня

По словам авторов исследования, последовательные сильные засухи, каждая из которых длилась более 85 лет, вероятно, стали, ключевым фактором падения цивилизации долины Инда. Исследователи обнаружили, что по мере усиления засух население переселялось в районы, где все еще имелись значительные водные ресурсы.

В конце концов города по всему региону пришли в упадок и данные указывают на то, что столетняя засуха, начавшаяся около 3500 лет назад, совпадает с повсеместной деурбанизацией и культурным запустением крупных городов.

Климатическое моделирование

В новом исследовании ученые из Индийского технологического института в Гандинагаре использовали три различные общедоступные модели глобального климата, использующие огромный объем данных для определения того, как климат менялся в течение тысяч лет. Команда использовала эти данные, чтобы определить, как менялись осадки и температура в период с 5000 до 3000 лет назад в районе, где когда-то процветала цивилизация долины Инда.

По словам ведущего автора исследования Хирен Соланки, все три модели показали наличие засух. Последовательное снижение количества осадков с 5000 до 3000 лет назад во всех моделях гарантирует, что такие особенности, как многовековые засухи, ослабление муссонов или зимние изменения количества осадков, являются реальными, устойчивыми сигналами, а не артефактами одной модели.

Далее ученые внедрили данные об осадках и температуре в гидрологическую модель, чтобы определить, как реки, ручьи и другие водоемы в регионе менялись с течением времени. Полученные данные сравнили с археологическими данными, показывающими, где располагались поселения, и результаты показали, что они, как правило, смещались со временем, чтобы оставаться ближе к воде.

Ученые также перепроверили свои данные, изучив предыдущие исследования, анализирующие скорость роста сталагмитов и сталактитов в пещерах региона. В качестве дополнительного метода определения изменений в режиме осадков команда также изучила предыдущие исследования, показывающие, как со временем менялись осадочные отложения в озерах региона. В результате им удалось подтвердить, что данные моделирования были достаточно точными.

