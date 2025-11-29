Понад 85 років без води: розгадано таємницю падіння однієї з найдавніших цивілізацій світу

У новому дослідженні вченим вдалося відтворити історію падіння цивілізації долини Інду. Результати вказують на те, що розвинене суспільство згубили десятиліття посух, що йшли одна за одною.

Цивілізація долини Інду, також відома як Хараппська цивілізація, процвітала від 5000 до 3500 років тому в регіоні, який простягався вздовж сучасного кордону Індії та Пакистану. Місцеві жителі заснували міста, такі як Хараппа і Мохенджо-Даро, з розвиненими системами водокористування. Вони також створили писемність, яку вченим досі так і не вдалося розшифрувати, і подорожували до Месопотамії, де вели торгівлю, пише Live Science.

Падіння найдавнішої цивілізації

Однак у якийсь момент цивілізація впала, і причини цього падіння довгий час залишалися предметом суперечок учених. У новому дослідженні вчені стверджують, що їм нарешті вдалося розгадати цю таємницю — передбачається, що причиною стали тривалі посухи.

За словами авторів дослідження, послідовні сильні посухи, кожна з яких тривала понад 85 років, імовірно, стали ключовим фактором падіння цивілізації долини Інду. Дослідники виявили, що в міру посилення посух населення переселялося в райони, де все ще були значні водні ресурси.

Зрештою міста по всьому регіону занепали, і дані вказують на те, що столітня посуха, що почалася близько 3500 років тому, збігається з повсюдною деурбанізацією і культурним запустінням великих міст.

Кліматичне моделювання

У новому дослідженні вчені з Індійського технологічного інституту в Гандінагарі використовували три різні загальнодоступні моделі глобального клімату, що використовують величезний обсяг даних для визначення того, як клімат змінювався протягом тисяч років. Команда використовувала ці дані, щоб визначити, як змінювалися опади й температура в період з 5000 до 3000 років тому в районі, де колись процвітала цивілізація долини Інду.

За словами провідної авторки дослідження Хірен Соланкі, усі три моделі показали наявність посух. Послідовне зниження кількості опадів з 5000 до 3000 років тому у всіх моделях гарантує, що такі особливості, як багатовікові посухи, ослаблення мусонів або зимові зміни кількості опадів, є реальними, стійкими сигналами, а не артефактами однієї моделі.

Далі вчені впровадили дані про опади та температуру в гідрологічну модель, щоб визначити, як річки, струмки та інші водойми в регіоні змінювалися з плином часу. Отримані дані порівняли з археологічними даними, що показують, де розташовувалися поселення, і результати показали, що вони, як правило, зміщувалися з часом, щоб залишатися ближче до води.

Вчені також перевірили свої дані ще раз, вивчивши попередні дослідження, що аналізують швидкість зростання сталагмітів і сталактитів у печерах регіону. Як додатковий метод визначення змін у режимі опадів команда також вивчила попередні дослідження, що показують, як із часом змінювалися осадові відкладення в озерах регіону. У результаті їм вдалося підтвердити, що дані моделювання були досить точними.

