"Мушки" перед глазами: что за пятна, похожие на червячков, мы порой видим перед собой (видео)

Большинство людей на планете время от времени видят перед глазами так называемых "мушек" — крошечные подвижные структуры, появляющиеся перед глазами. Ученые рассказали, что на самом деле это такое.

"Мушки" перед глазами имеют научное название Muscae volitantes и не имеют ничего общего с насекомыми. Исследования показывают, что около 76% всех людей на планете без каких-либо нарушений зрения сталкиваются с явлением, известным как "плавающие помутнения" или "мушки" перед глазами, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эти "мушки" выглядят как движущиеся структуры, похожие на маленьких червячков, которые порой появляются в поле зрения, если человек смотрит на что-то яркое и однородное, например, на небо, снег или белый экран.

Відео дня

По словам ученых, эти структуры — крошечные объекты внутри наших глаз. Например, это могут быть кусочки тканей, эритроциты или белковые скопления, плавающие в стекловидном теле — гелеобразном веществе между хрусталиком и сетчаткой, которое поддерживает форму глаза.

Известно, что свет проникает в глаз через хрусталик и активирует определенные клетки сетчатки, но, перемещаясь по стекловидному телу, плавающие помутнения отбрасывают тени на сетчатку, создавая причудливые изображения, которые многие из людей могут видеть.

По словам ученых, существует еще один феномен плавающих движущихся объектов в нашем поле зрения. Он известен как энтоптический феномен синего поля и считается противоположностью плавающим помутнениям. По сути, эти "голубые небесные ореолы" — не тень, отбрасываемая каким-либо веществом в стекловидном теле, а лейкоциты в капиллярах сетчатки.

Лейкоциты достаточно велики, чтобы замедлять движение эритроцитов, создавая в капиллярах области, содержащие только плазму, за которой следуют лейкоциты и скопления эритроцитов. В результате, глядя на ярко-голубую область, например, небо, люди могут заметить их движение, поскольку синий цвет не поглощается плазмой или лейкоцитами, в отличие от эритроцитов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, как людям удалось развить такое зрение.

Ранее Фокус писал о том, что человеческий глаз заставили увидеть новый цвет: как он выглядит.