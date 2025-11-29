"Мушки" перед очима: що за плями, схожі на черв'ячків, ми часом бачимо перед собою (відео)

Більшість людей на планеті час від часу бачать перед очима так званих "мушок" — крихітні рухливі структури, що з'являються перед очима. Учені розповіли, що насправді це таке.

"Мушки" перед очима мають наукову назву Muscae volitantes і не мають нічого спільного з комахами. Дослідження показують, що близько 76% всіх людей на планеті без будь-яких порушень зору стикаються з явищем, відомим як "помутніння, що плавають" або "мушки" перед очима, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ці "мушки" мають вигляд рухомих структур, схожих на маленьких черв'ячків, які часом з'являються в полі зору, якщо людина дивиться на щось яскраве й однорідне, наприклад, на небо, сніг або білий екран.

Відео дня

За словами вчених, ці структури — крихітні об'єкти всередині наших очей. Наприклад, це можуть бути шматочки тканин, еритроцити або білкові скупчення, що плавають у склоподібному тілі — гелеподібній речовині між кришталиком і сітківкою, яка підтримує форму ока.

Відомо, що світло проникає в око через кришталик і активує певні клітини сітківки, але, переміщаючись по склоподібному тілу, плаваючі помутніння відкидають тіні на сітківку, створюючи химерні зображення, які багато хто з людей може бачити.

За словами вчених, існує ще один феномен плаваючих рухомих об'єктів у нашому полі зору. Він відомий як ентоптичний феномен синього поля і вважається протилежністю помутнінням, що плавають. По суті, ці "блакитні небесні ореоли" — не тінь, що відкидається будь-якою речовиною в склоподібному тілі, а лейкоцити в капілярах сітківки.

Лейкоцити досить великі, щоб сповільнювати рух еритроцитів, створюючи в капілярах області, які містять тільки плазму, за якою слідують лейкоцити й скупчення еритроцитів. У результаті, дивлячись на яскраво-блакитну область, наприклад, небо, люди можуть помітити їхній рух, оскільки синій колір не поглинається плазмою або лейкоцитами, на відміну від еритроцитів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, як людям вдалося розвинути такий зір.

Раніше Фокус писав про те, що людське око змусили побачити новий колір: який він має вигляд.