Древняя статуя с лицом мертвеца переписывает историю людей: ей 11 тысяч лет

Археологи нашли на юго-востоке Турции коллекцию новых артефактов, которые проливают свет на переломный период в истории человечества 11 тыс. лет назад. Именно тогда человечество перешло от кочевого к оседлому образу жизни.

Открытие было сделано на территории археологического памятника Гебекли-Тепе, который также часто называют “колыбелью цивилизации”. По словам археологов, недавняя находка меняет представление археологов о доисторических эпохах, пишет Independent.

Самым поразительным артефактом оказалась статуя с лицом человека, похожего на покойника. Эксперты считают, что эта находка проливает свет на погребальные ритуалы и символику неолитических сообществ.

Статуя было одним из 30 найденных артефактов, среди которых были и другие статуи людей, животных, сосуды, тарелки, ожерелья и бусины.

“Эти археологические памятники уникальны тем, как они переосмысливают наши знания об истории неолита, а также о переходе к оседлой жизни”, - говорит министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Відео дня

Все артефакты были найдены в рамках проекта “Каменные курганы”. Все эти находки показывают, что люди в эпоху неолита уже обладали более высоким уровнем сознания с точки зрения верований, ритуалов, социальной организации и культуры.

Турецкие власти ожидают, что в этом году археологический памятник Гебекли-Тепе привлечет около 800 тыс. посетителей.

Проект реализуется правительством Турции и охватывает 12 неолитических памятников в Шанлыурфе, которые датируются 9500 годом до н.э. Среди них и Гебекли-Тепе, где находятся древнейшие в мире сооружения, которые использовались для сбора урожая и проведения ритуалов.

Напомним, древний курган в Турции может переписать историю цивилизации. Археологи исследуют доисторический курган Мендик-Тепе в Турции, который может поставить под сомнение хронологию древнейших памятников мира. Раскопки меняют представление о том, когда и как появились первые сельскохозяйственные общины и ритуальные центры.