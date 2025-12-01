Стародавня статуя з обличчям мерця переписує історію людей: їй 11 тисяч років

Археологи знайшли на південному сході Туреччини колекцію нових артефактів, які проливають світло на переломний період в історії людства 11 тис. років тому. Саме тоді людство перейшло від кочового до осілого способу життя.

Відкриття було зроблено на території археологічної пам'ятки Гебеклі-Тепе, яку також часто називають "колискою цивілізації". За словами археологів, нещодавня знахідка змінює уявлення археологів про доісторичні епохи, пише Independent.

Найбільш вражаючим артефактом виявилася статуя з обличчям людини, схожої на небіжчика. Експерти вважають, що ця знахідка проливає світло на похоронні ритуали та символіку неолітичних спільнот.

Статуя була одним із 30 знайдених артефактів, серед яких були й інші статуї людей, тварин, посудини, тарілки, намиста та намистини.

"Ці археологічні пам'ятки унікальні тим, як вони переосмислюють наші знання про історію неоліту, а також про перехід до осілого життя", — каже міністр культури та туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Відео дня

Усі артефакти були знайдені в рамках проєкту "Кам'яні кургани". Усі ці знахідки показують, що люди в епоху неоліту вже володіли більш високим рівнем свідомості з точки зору вірувань, ритуалів, соціальної організації та культури.

Турецька влада очікує, що цього року археологічна пам'ятка Гебеклі-Тепе приверне близько 800 тис. відвідувачів.

Проєкт реалізується урядом Туреччини й охоплює 12 неолітичних пам'яток у Шанлиурфі, які датуються 9500 роком до н.е. Серед них і Гебеклі-Тепе, де розташовані найдавніші у світі споруди, що використовувалися для збору врожаю та проведення ритуалів.

Нагадаємо, стародавній курган у Туреччині може переписати історію цивілізації. Археологи досліджують доісторичний курган Мендик-Тепе в Туреччині, який може поставити під сумнів хронологію найдавніших пам'яток світу. Розкопки змінюють уявлення про те, коли і як з'явилися перші сільськогосподарські громади та ритуальні центри.