Патовая ситуация. Когда люди справятся с потеплением Земли, океан запустит еще одно

Новые исследования показали, что когда людям удастся достаточно сократить выбросы и в конечном итоге снизить глобальную температуру, Южный океан может вновь запустить процесс потепления планеты.

С начала промышленной революции люди включили "чайник", нагревающий планету, на полную мощность, выбрасывая в атмосферу невероятное количество тепла, более 90% которого поглощает море. Исследования также показывают, что в условиях изменения климата Южный океан накапливает тепло, которое, увы, не сможет оставаться там вечно и когда-нибудь обязательно вернется в атмосферу, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое моделирование предполагает, что этот "выброс" тепла может оказаться резким. В сценарии, когда человечество в конечном итоге сократит выбросы парниковых газов, а затем выйдет на "отрицательный уровень", глобальная температура упадет. Однако далее наступит момент, когда Южный океан извергнет накопленное тепло, что приведет к планетарному потеплению с той же скоростью, что человечество вызывает сегодня. Более того, ожидается, что этот выброс продлится столетие.

Відео дня

Простыми словами: согласно моделированию, люди найдут способ обратить вспять изменение климата, но тщетно — Южный океан вновь активизирует его. Предполагается, что наши потомки ничего не смогут сделать, чтобы остановить это, поскольку потепление планеты будет обусловлено уже накопленным теплом.

К счастью для человечества. Этот внезапный выброс не гарантирован, а представляет собой лишь прогноз модели. Однако это шаг к пониманию того, как Земля в будущем может отреагировать на продолжающееся воздействие человека на климат, как нагревая, так и охлаждая планету.

По словам соавтора исследования, аспирантки по океанографии из немецкого Центра исследований океана GEOMAR имени Гельмгольца в Киле Свеньи Фрей, Южный океан окружает замерзший континент Антарктиду, но не слишком эффективно аккумулирует тепло: он один удерживает около 80% тепла, поглощаемого всеми океанами. Исследования показали, что частично это связано с течениями, переносящими относительно теплые воды на юг, а также с мощным апвеллингом в Южном океане — холодная вода поднимается на поверхность и нагревается. Небо над Южным океаном также несколько хуже отражает свет, чем в других частях земного шара.

В новой модели ученых концентрация CO2 в атмосфере увеличивается на 1 процент каждый год, пока ее общее количество не станет вдвое больше, чем было на планете до промышленной революции. Далее технологии отрицательных выбросов снизят концентрацию углерода на 0,1% в год. В ответ на это атмосфера, суша и океаны охлаждаются.

В то же время в Южном океане начнет что-то происходить: его поверхность станет прохладнее, но и соленее из-за образования нового морского льда. В какой-то момент водная толща станет нестабильной, а затем произойдет глубокая конвекция.

Простыми словами, нас ждет "отрыжка" Южного океана. Впрочем, ученые предупреждают, что в этом сценарии удаление углерода из атмосферы значительно снижает глобальную температуру, даже с учетом отрыжки.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые раскрыли тайну хранилища углерода в Южном океане.

Ранее Фокус писал о том, что в Южном океане найдено то, что регулирует климатическую систему Земли: ученые заметили это впервые.