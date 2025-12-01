Патова ситуація. Коли люди впораються з потеплінням Землі, океан запустить ще одне

Нові дослідження показали, що коли людям вдасться достатньо скоротити викиди й зрештою знизити глобальну температуру, Південний океан може знову запустити процес потепління планети.

Від початку промислової революції люди увімкнули "чайник", що нагріває планету, на повну потужність, викидаючи в атмосферу неймовірну кількість тепла, понад 90% якого поглинає море. Дослідження також показують, що в умовах зміни клімату Південний океан накопичує тепло, яке, на жаль, не зможе залишатися там вічно і коли-небудь обов'язково повернеться в атмосферу, пише Live Science.

Нове моделювання передбачає, що цей "викид" тепла може виявитися різким. У сценарії, коли людство в кінцевому підсумку скоротить викиди парникових газів, а потім вийде на "негативний рівень", глобальна температура впаде. Однак далі настане момент, коли Південний океан вивергне накопичене тепло, що призведе до планетарного потепління з тією ж швидкістю, яку людство спричиняє сьогодні. Ба більше, очікується, що цей викид триватиме століття.

Простими словами: згідно з моделюванням, люди знайдуть спосіб повернути назад зміну клімату, але марно — Південний океан знову активізує його. Передбачається, що наші нащадки нічого не зможуть зробити, щоб зупинити це, оскільки потепління планети буде обумовлено вже накопиченим теплом.

На щастя для людства. Цей раптовий викид не гарантований, а являє собою лише прогноз моделі. Однак це крок до розуміння того, як Земля в майбутньому може відреагувати на триваючий вплив людини на клімат, як нагріваючи, так і охолоджуючи планету.

За словами співавтора дослідження, аспірантки з океанографії з німецького Центру досліджень океану GEOMAR імені Гельмгольца в Кілі Свеньї Фрей, Південний океан оточує замерзлий континент Антарктиду, але не надто ефективно акумулює тепло: він сам утримує близько 80% тепла, що поглинається всіма океанами. Дослідження показали, що частково це пов'язано з течіями, що переносять відносно теплі води на південь, а також із потужним апвелінгом у Південному океані — холодна вода підіймається на поверхню і нагрівається. Небо над Південним океаном також дещо гірше відбиває світло, ніж в інших частинах земної кулі.

У новій моделі вчених концентрація CO2 в атмосфері збільшується на 1 відсоток щороку, доки її загальна кількість не стане вдвічі більшою, ніж було на планеті до промислової революції. Далі технології негативних викидів знизять концентрацію вуглецю на 0,1% на рік. У відповідь на це атмосфера, суша й океани охолоджуються.

Водночас у Південному океані почне щось відбуватися: його поверхня стане прохолоднішою, але й солонішою через утворення нового морського льоду. У якийсь момент водна товща стане нестабільною, а потім відбудеться глибока конвекція.

Простими словами, на нас чекає "відрижка" Південного океану. Утім, учені попереджають, що в цьому сценарії видалення вуглецю з атмосфери значно знижує глобальну температуру, навіть з урахуванням відрижки.

