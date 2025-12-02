Смертельный яд из челюстей: действительно ли на Земле жили ядовитые динозавры (видео)

Динозавры — одни из самых впечатляющих животных, когда-либо населявших планету. Некоторые ученые предполагают, что отдельные виды динозавров были ядовитыми и испускали смертельный яд из челюстей. Но действительно ли это так?

Одна из самых запоминающихся сцен в оригинальном фильме "Парк Юрского периода": динозавр дилофозавр расправляет щиток на шее и распыляет смертельный яд из челюстей. Этот щиток на самом деле не более чем режиссерская фантазия, однако палеонтологи ранее действительно предполагали, что дифлофозавр плевался ядом или, по крайней мере, наносил ядовитые укусы, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 1984 году Сэм Уэллс, описавший аризонского динозавра, определил структуру в челюсти как потенциальную ядовитую железу и предположил, что челюсти этого вида были слишком хрупкими, чтобы расправиться с добычей одной лишь грубой силой.

Відео дня

Более полные ископаемые данные позволили ученым переосмыслить эти ранние предположения. Теперь исследователи полагают, что челюсти дилофозавра были гораздо сильнее, чем считалось ранее. Более того, то, что ранее считалось ядовитой железой, на самом деле оказалось лишь частью челюстной кости. В результате дилофозавр больше не считается ядовитым. Но что насчет других?

В 2009 небольшой пернатый хищник из мелового периода Китая, известное как синорнитозавром, также считалось ядовитым. Ученые заметили бороздки на зубах синорнитозавра, которые могли служить каналами для оттока токсинов. Однако последующие исследования поставили это утверждение под сомнения. Сегодня большинство палеонтологов не считают, что существуют достаточные доказательства ядовитости синорнитозавра. Однако некоторые эксперты считают, что ядовитые динозавры все же могли существовать.

По словам ученых, термины "яд" и "отрава" часто путают, но на самом деле они обозначают разные способы передачи органических ядов животными. Последние, такие как лягушки-дротики, пассивно выделяют токсины при прикосновении или укусе. В то время как ядовитым животным приходится активно жалить или кусать, чтобы выпустить токсины, либо для защиты, как пчелы, либо для убийства или обезвоживания добычи как пауки. Хотя ядовитые животные могут накапливать токсины по всему телу, у них обычно есть специализированные органы для выработки и введения яда.

Яд рептилий

Во время поиском доказательств выработки яда у доисторических рептилий палеонтологи, как правило, ищут характерные структуры, вырабатывающие яд, такие как бороздки или трубки в зубах. Однако, по словам докторанта по палеобиологии в Вирджинском политехническом университете Хелен Берч, у некоторых современных, таких как комодский варан, отсутствуют четко видимые трубчатые структуры, наблюдаемые у змей.

Более того, у многих современных рептилий ядовитые железы расположены подкожно — чуть ниже кожи — а не в углублениях костей. Таким образом структуры у ядовитых динозавров, вероятно, могли находиться вовсе не в костях. Это также указывает на то, что несмотря на отсутствие доподлинно известных ядовитых динозавров, существует вероятность, что свидетельства их существования попросту четко не прослеживаются в палеонтологической летописи.

Ядовитые доисторические рептилии — это не то же самое, что ядовитые динозавры. По словам ученых, несмотря на огромное разнообразие, все динозавры имеют определенные общие черты скелета. Наличие или отсутствие этих особенностей имеют определенные общие черты скелета и способно помочь определить, принадлежит ли окаменелость динозавру. Например, ноги динозавров располагались прямо под туловищем, что обеспечивало им вертикальное положение. У большинства других групп рептилий ноги раскинуты в стороны, а тело может лежать плашмя на земле.

Существовали ли ядовитые динозавры?

Возвращаясь к вопросу о динозаврах, по словам ученых, сегодня у нас попросту нет достаточного количества данных, чтобы ответить на этот вопрос. Например, в современном мире не существует ядовитых птиц, которые являлись бы сохранившейся линией динозавров. Однако некоторые из ныне живущих птиц, как известно, запасают токсины в качестве средств для защиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что древние динозавры удивили ученых: яйца гигантов оказались более красочными, чем считалось.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "воскресили" динозавра, жившего 124 млн лет назад, чтобы он взмахнул крыльями.