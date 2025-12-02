Первое пополнение вблизи станции Вернадского: полярники показали пингвинят (фото)

На выходных вблизи станции "Академик Вернадский" вылупился первый пингвиненок, и произошло это в очень символическое время — накануне Дня Антарктиды. Впоследствии гнездо пополнилось еще одним малышом.

"Это достаточно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на нашем острове Галиндез. В прошлые годы биологи украинских экспедиций фиксировали это событие плюс-минус в середине декабря", — отметила 2 декабря пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Фото первого малыша, который вылупился из гнезда вблизи станции "Академик Вернадский" Фото: Национальный антарктический научный центр

Биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая рассказала, что в этом году пингвины относительно рано начали приходить на остров и обустраивать гнезда, а первые спаривания исследователи заметили еще в середине сентября.

"То есть это не какая-то пара выбилась из "графика", а было нормальное поведение популяции", — пояснила она.

Именно Швыдкая и обнаружила первенца там, где пингвины отложили первые яйца — на скале вблизи геокосмической лаборатории.

Вскоре на свет появился еще один пингвиненок Фото: Национальный антарктический научный центр

"По времени я понимала, что пополнение должно быть вот-вот. И действительно, в гнезде был птенец. Сейчас их там уже двое", — поделилась ученая.

В НАНЦ объяснили, что субантарктические пингвинята вылупляются асинхронно. Сначала малышей отличает серый пушок, который со временем густеет и меняет цвет. Уже примерно через месяц после появления на свет они начинают линять, и пух меняется на перья.

Первое время пингвинята не имеют перьев — только пух Фото: Национальный антарктический научный центр

В этот первый месяц за пигвинятами ухаживают родители. При этом мама и папа делят обязанности поровну, подменяя друг друга. Пока одна птица питается в океане, другая "дежурит" в гнезде. Малышей кормят, согревают и защищают от хищных птиц.

"Всего в этом сезоне на Галиндезе живут рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов. По состоянию на сейчас наши биологи насчитали 2300 гнезд с яйцами. Поэтому в ближайшее время ожидаем пингвиний беби-бум вокруг "Вернадского"", — проинформировала пресс-служба.

Ранее субантарктические пингвины не гнездились на этом острове из-за своей любви к теплу. Однако с изменением климата пернатые начали осваивать Галиндез, ежегодно захватывая новые участки. То, что в этом году раньше начался брачный сезон и появились первые птенцы, тоже указывает на потепление.

Раннее появление пингвиненка указывает на изменение климата Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, исследователи рассказали, что пингвины могут привлекать самок по дороге камешков, которые тщательно отбирают и преподносят партнершам. Это не только укрепляет связь в парах, но и служит отправной точкой для строительства совместного гнезда.

