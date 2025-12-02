Перше поповнення поблизу станції Вернадського: полярники показали пінгвіняток (фото)

На вихідних поблизу станції «Академік Вернадський» вилупилося перше пінгвінятко, і сталося це у дуже символічний час — напередодні Дня Антарктиди. Згодом гніздо поповнилося ще одним малям.

"Це досить раннє вилуплення первістка субантарктичних пінгвінів на нашому острові Галіндез. Минулими роками біологи українських експедицій фіксували цю подію плюс-мінус в середині грудня", — зауважила 2 грудня пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Фото першого малюка, який вилупився з гнізда поблизу станції "Академік Вернадський" Фото: Національний антарктичний науковий центр

Біологиня 30-ї УАЕ Зоя Швидка розповіла, що цьогоріч пінгвіни відносно рано почали приходити на острів й облаштовувати гнізда, а перші спарювання дослідники помітили ще в середині вересня.

"Тобто то не якась пара вибилася з "графіка", а була нормальна поведінка популяції", — пояснила вона.

Саме Швидка і виявила первістка там, де пінгвіни відклали перші яйця — на скелі поблизу геокосмічної лабораторії.

Невдовзі на світ з'явилося ще одне пінгвінятко Фото: Національний антарктичний науковий центр

"За часом я розуміла, що поповнення має бути ось-ось. І справді, в гнізді було пташеня. Зараз їх там уже двоє", — поділилась науковиця.

У НАНЦ пояснили, що субантарктичні пінгвінята вилуплюються асинхронно. Спершу малюків вирізняє сірий пушок, який з часом густішає та змінює колір. Вже приблизно через місяць після появи на світ вони починають линяти, і пух змінюється на пір'я.

Перший час пінгвінятка не мають пір'я — лише пух Фото: Національний антарктичний науковий центр

У цей перший місяць за пігвінятками доглядають батьки. При цьому мама і тато ділять обов'язки порівну, підміняючи одне одного. Поки один птах живиться в океані, інший "чергує" у гнізді. Малят годують, зігрівають і захищають від хижих птахів.

"Загалом цього сезону на Галіндезі мешкають рекордні 7 тисяч субантарктичних пінгвінів. Станом на зараз наші біологи нарахували 2300 гнізд з яйцями. Тож найближчим часом очікуємо на пінгвінячий бебі-бум навколо "Вернадського"", — проінформувала пресслужба.

Раніше субантарктичні пінгвіни не гніздували на цьому острові через свою любов до тепла. Однак зі зміною клімату пернаті почали освоювати Галіндез, щороку захоплюючи нові ділянки. Те, що цього року раніше розпочався шлюбний сезон та з'явилися перші пташенята, теж вказує на потепління.

Рання поява пінгвінятка вказує на зміну клімату Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, дослідники розповіли, що пінгвіни можуть приваблювати самок за дорогою камінчиків, які ретельно відбирають та підносять партнеркам. Це не лише зміцнює зв’язок у парах, але й служить відправною точкою для будівництва спільного гнізда.

