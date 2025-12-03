Наводнения, случающиеся раз в столетие станут регулярными: нас ждет минимум одно в год

В новом исследовании ученые обнаружили, что наводнения, которые сегодня наблюдаются лишь раз в столетие, в будущем станут ежегодными. Считается, что это произойдет в следующие 75 лет.

В последние годы ученые то и дело твердят о последствиях климатического кризиса, с которыми люди столкнутся в будущем. Теперь, в новом исследовании, ученые обнаружили, что повышение уровня моря и штормовые нагоны, вызванные ураганами, в будущем приведут к более частым экстремальным наводнениям в северо-восточных штатах США, включая Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что экстремальные наводнения, вызванные ураганами, которые ранее случались лишь раз в столетие, теперь могут стать ежегодными. Ожидается, что это произойдет уже к концу столетия.

Відео дня

По словам ведущего автора исследования Амирхоссейна Бегмохаммади из Принстонского университета, они с коллегами хотели спрогнозировать, как изменение поведения ураганов и повышение уровня моря в результате изменения климата в будущем повлияет на риски наводнений в регионе в течение следующих нескольких десятилетий.

Результаты оказались весьма тревожными: к концу нынешнего столетия опасность наводнений значительно возрастет. Чтобы спрогнозировать риски наводнений при различных сценариях выбросов углерода, ученые разработали компьютерную модель для генерации серии искусственных штормов и включили прогнозы повышения уровня моря.

Команда также скорректировала свою модель, чтобы учесть угол, под которым штормы обрушиваются на побережье. Результаты указывают на то, что большинство ураганов, затрагивающих северо-восток, движутся параллельно побережью, однако некоторые сталкиваются с ним лоб в лоб и могут нанести больший ущерб.

Модель предсказывает, что повышение уровня моря и изменение характеристик штормов способны привести к более частым экстремальным наводнениям. К концу века наводнения, которые сегодня случаются лишь раз в столетие, могут происходить ежегодно, в то время как наводнения, случающиеся раз в 500 лет, могут происходить каждые 1–60 лет при умеренном уровне выбросов углерода и каждые 1–20 лет при более высоком.

Отметим, что в новом анализе основное внимание было уделено силе и частоте ураганов. Данные указывают на то, что для более северного участка побережья влияние повышения уровня моря означает, что усиление штормов практически не будет иметь значения, поскольку даже более слабые штормы способны вызывать обширные наводнения. Простыми словами, даже если частота и сила штормов останутся примерно такими же, воздействие каждого шторма будет усиливаться по мере дальнейшего повышения уровня моря.

Чтобы подготовиться к этой новой реальности, жителям побережья придется адаптироваться к более частым наводнениям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие 30 лет исполосует Землю 6-метровыми волнами.

Ранее Фокус писал о том, что ужасающий потоп на Земле длился 16 лет: он наполнил целое море со скоростью 115 км/ч.