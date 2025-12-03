Повені, що трапляються раз на століття, стануть регулярними: на нас чекає щонайменше одна на рік

У новому дослідженні вчені виявили, що повені, які сьогодні спостерігаються лише раз на століття, у майбутньому стануть щорічними. Вважається, що це станеться в наступні 75 років.

Останніми роками вчені раз у раз твердять про наслідки кліматичної кризи, з якими люди зіткнуться в майбутньому. Тепер, у новому дослідженні, вчені виявили, що підвищення рівня моря і штормові наганяння, викликані ураганами, у майбутньому призведуть до частіших екстремальних повеней у північно-східних штатах США, включно з Коннектикутом, Нью-Йорком і Нью-Джерсі, пише Live Science.

Передбачається, що екстремальні повені, викликані ураганами, які раніше траплялися лише раз на століття, тепер можуть стати щорічними. Очікується, що це станеться вже до кінця століття.

За словами провідного автора дослідження Амірхоссейна Бегмохаммаді з Принстонського університету, вони з колегами хотіли спрогнозувати, як зміна поведінки ураганів і підвищення рівня моря внаслідок зміни клімату в майбутньому вплине на ризики повеней у регіоні протягом наступних кількох десятиліть.

Результати виявилися вельми тривожними: до кінця нинішнього століття небезпека повеней значно зросте. Щоб спрогнозувати ризики повеней за різних сценаріїв викидів вуглецю, вчені розробили комп'ютерну модель для генерації серії штучних штормів і включили прогнози підвищення рівня моря.

Команда також скоригувала свою модель, щоб врахувати кут, під яким шторми обрушуються на узбережжя. Результати вказують на те, що більшість ураганів, які зачіпають північний схід, рухаються паралельно узбережжю, проте деякі стикаються з ним лоб в лоб і можуть завдати більшої шкоди.

Модель передбачає, що підвищення рівня моря і зміна характеристик штормів здатні призвести до частіших екстремальних повеней. До кінця століття повені, які сьогодні трапляються лише раз на століття, можуть траплятися щороку, тоді як повені, що трапляються раз на 500 років, можуть траплятися кожні 1-60 років за помірного рівня викидів вуглецю і кожні 1-20 років за вищого.

Зазначимо, що в новому аналізі основна увага була приділена силі та частоті ураганів. Дані вказують на те, що для північнішої ділянки узбережжя вплив підвищення рівня моря означає, що посилення штормів практично не матиме значення, оскільки навіть слабші шторми здатні викликати великі повені. Простими словами, навіть якщо частота і сила штормів залишаться приблизно такими самими, вплив кожного шторму посилюватиметься в міру подальшого підвищення рівня моря.

Щоб підготуватися до цієї нової реальності, жителям узбережжя доведеться адаптуватися до частіших повеней.

