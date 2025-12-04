Вакцина превратит детей в коров-демонов: во что верило первое антипрививочное движение в мире

Исследователи рассказали о первом в мире антипрививочном движении, участники которого сотни лет назад считали, что вакцина действительно способна превратить детей в коров-демонов. Во что еще они верили.

Тысячелетиями люди совершенствуют свои знания об окружающем мире, это касается и медицины. Однако, сколь бы развитым не было наше общество, все еще существуют сторонники теории заговора, считающие, что Земля на самом деле плоская, а вакцины способны навредить людям, пишет Popular Science.

Теперь ученые рассказали о первом в мире антипрививочном движении в мире, сторонники которого действительно считали, что вакцины способны превратить детей в коров-демонов.

Еще в 1798 году Эдвард Дженнер сумел создать импровизированную вакцину против оспы, но люди отнеслись к этому открытию с опаской. Дженнер вырос на английских коровьих фермах и заметил, что доярки похоже никогда не болели оспой и не умирали от нее. Он всегда считал это странным, особенно в мире, где инфекционные заболевания регулярно убивали значительную часть населения.

Чтобы проверить гипотезу, он взял гной из пятен коровьей оспы на больном быке и заразил им восьмилетнего сына своего садовника. Дженнер подождал шесть недель, а затем попытался заразить ребенка натуральной оспой. Мальчик не заболел, потому что его организм выработал иммунитет к вирусу оспы. Так родилась вакцина, хотя и гораздо более гнойная, чем те прививки, которые мы используем сегодня.

И все же, далеко не все были рады. Скептики распространяли тревожную пропаганду, в которой утверждалось, что лекарство на самом деле превратит детей в коровоподобных демонов и сделает их тяжелыми больными. Отметим, что вакцина Дженнера в действительности защищала многих людей от опасных заболеваний.

По словам исследователей, противников вакцины против оспы легко сопоставить с антипрививочниками, которых мы видим сегодня.

Отметим, что современные вакцины тщательно разрабатываются, чтобы быть максимально идентичными. Во времена Дженнера, и в течение многих лет после этого, используемые вирусы передавались от хозяина к хозяину и использовались для создания вакцин в различные моменты времени. Это путешествие создало прекрасные условия для эволюционного отбора, поэтому вирус вакцины сильно изменился, и врачи в итоге получили множество различных штаммов.

