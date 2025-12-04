Вакцина перетворить дітей на корів-демонів: у що вірив перший антивакцинальний рух у світі

Дослідники розповіли про перший у світі антищеплювальний рух, учасники якого сотні років тому вважали, що вакцина справді здатна перетворити дітей на корів-демонів. У що ще вони вірили.

Тисячоліттями люди вдосконалюють свої знання про навколишній світ, це стосується і медицини. Однак, наскільки б розвиненим не було наше суспільство, все ще існують прихильники теорії змови, які вважають, що Земля насправді плоска, а вакцини здатні нашкодити людям, пише Popular Science.

Тепер учені розповіли про перший у світі антищеплювальний рух у світі, прихильники якого справді вважали, що вакцини здатні перетворити дітей на корів-демонів.

Ще 1798 року Едвард Дженнер зумів створити імпровізовану вакцину проти віспи, але люди поставилися до цього відкриття з побоюванням. Дженнер виріс на англійських коров'ячих фермах і помітив, що доярки схоже ніколи не хворіли на віспу і не вмирали від неї. Він завжди вважав це дивним, особливо у світі, де інфекційні захворювання регулярно вбивали значну частину населення.

Щоб перевірити гіпотезу, він узяв гній із плям коров'ячої віспи на хворому бику і заразив ним восьмирічного сина свого садівника. Дженнер почекав шість тижнів, а потім спробував заразити дитину натуральною віспою. Хлопчик не захворів, бо його організм виробив імунітет до вірусу віспи. Так народилася вакцина, хоча й набагато більш гнійна, ніж ті щеплення, які ми використовуємо сьогодні.

І все ж, далеко не всі були раді. Скептики поширювали тривожну пропаганду, в якій стверджували, що ліки насправді перетворять дітей на коровоподібних демонів і зроблять їх тяжкими хворими. Зазначимо, що вакцина Дженнера насправді захищала багатьох людей від небезпечних захворювань.

За словами дослідників, противників вакцини проти віспи легко зіставити з антивакцинаторами, яких ми бачимо сьогодні.

Зазначимо, що сучасні вакцини ретельно розробляються, щоб бути максимально ідентичними. За часів Дженнера, і протягом багатьох років після цього, використовувані віруси передавалися від господаря до господаря і використовувалися для створення вакцин у різні моменти часу. Ця подорож створила чудові умови для еволюційного відбору, тому вірус вакцини сильно змінився, і лікарі в підсумку отримали безліч різних штамів.

