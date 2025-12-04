Магазинчик ужасов переехал: растение, пожирающее насекомых, переместилось на 70 км

Исследователи только что обнаружили, что редкое и красивое «мясоедное» растение, считавшееся под угрозой исчезновения, сместило свой ареал. Растение было найдено учеными в 70 километрах от привычного места обитания.

В последнее время дела плотоядного растения Drosera silvicola шли не слишком хорошо: ученые считали, что в мире сохранилось лишь две популяции этого цветка, обе из которых оказались в шахте. Однако теперь новое исследование показало, что растение, растворяющее насекомых, "переехало" — цветы обнаружили более чем в 70 километрах от его нынешнего известного ареала, пишет IFLScience.

Drosera silvicola — вид карликовой росянки, встречающийся лишь в некоторых частях Западной Австралии. Росянка, часто украшенная яркими розовыми цветами, заманивает ничего не подозревающих насекомых на свои клейкие щупальца, которые затем ловят и переваривают их, получая жизненно важные питательные вещества для роста.

В поисках новых популяций этого растения сотрудники заповедника Паруна Австралийской службы охраны дикой природы отправились в экспедицию в дикие места Ваджук, расположенные примерно в часе езды от Перта. В результате ученые наткнулись на процветающую популяцию D. silvicola.

По словам аспиранта Университета Кертина и эксперта по хищным растениям Тило Крюгера, они с коллегами были взволнованы, обнаружив растение. Ранее было известно, что Drosera silvicola уже было зарегистрировано в этом районе более 30 лет назад, однако долгое время ученые не могли обнаружить его.

Отметим, что хищные растения, как правило, встречаются в местах, где почва бедна питательными веществами. Не имея столь необходимых химических веществ, как азот и фосфор, эти растения эволюционировали, чтобы ловить и переваривать животных, получая питательные вещества с помощью специализированных ферментов, способных расщеплять тело добычи. Известно, что эта способность развивалась несколько раз независимо друг от друга, а растения встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды.

Большинство плотоядных растений питаются насекомыми и другими членистоногими, а некоторые способны питаться мелкими млекопитающими, рептилиями и земноводными. Технически некоторые виды могут переваривать человеческую плоть, хотя неясно, как это могло бы произойти.

Западная Австралия особенно богата плотоядными растениями: на сегодня день здесь зарегистрировано более 150 их видов.

