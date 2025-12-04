Магазинчик жахів переїхав: рослина, що пожирає комах, перемістилася на 70 км

Дослідники щойно виявили, що рідкісна і красива "м'ясоїдна" рослина, яку вважали під загрозою зникнення, змістила свій ареал. Рослина була знайдена вченими за 70 кілометрів від звичного місця проживання.

Останнім часом справи м'ясоїдної рослини Drosera silvicola йшли не надто добре: вчені вважали, що у світі збереглося лише дві популяції цієї квітки, обидві з яких опинилися в шахті. Однак тепер нове дослідження показало, що рослина, яка розчиняє комах, "переїхала" — квіти виявили більш ніж за 70 кілометрів від її нинішнього відомого ареалу, пише IFLScience.

Drosera silvicola — вид карликової росянки, що зустрічається лише в деяких частинах Західної Австралії. Росичка, часто прикрашена яскравими рожевими квітами, заманює комах, які нічого не підозрюють, на свої клейкі щупальця, які потім ловлять і перетравлюють їх, отримуючи життєво важливі поживні речовини для росту.

У пошуках нових популяцій цієї рослини співробітники заповідника Паруна Австралійської служби охорони дикої природи вирушили в експедицію в дикі місця Ваджук, розташовані приблизно за годину їзди від Перта. У результаті вчені натрапили на процвітаючу популяцію D. silvicola.

За словами аспіранта Університету Кертіна та експерта з хижих рослин Тіло Крюгера, вони з колегами були схвильовані, виявивши рослину. Раніше було відомо, що Drosera silvicola вже було зареєстровано в цьому районі понад 30 років тому, проте довгий час вчені не могли виявити її.

Зазначимо, що хижі рослини, як правило, зустрічаються в місцях, де ґрунт бідний на поживні речовини. Не маючи таких необхідних хімічних речовин, як азот і фосфор, ці рослини еволюціонували, щоб ловити і перетравлювати тварин, отримуючи поживні речовини за допомогою спеціалізованих ферментів, здатних розщеплювати тіло здобичі. Відомо, що ця здатність розвивалася кілька разів незалежно одна від одної, а рослини зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди.

Більшість м'ясоїдних рослин харчуються комахами та іншими членистоногими, а деякі здатні харчуватися дрібними ссавцями, рептиліями і земноводними. Технічно деякі види можуть перетравлювати людську плоть, хоча неясно, як це могло б статися.

Західна Австралія особливо багата м'ясоїдними рослинами: на сьогодні тут зареєстровано понад 150 їхніх видів.

