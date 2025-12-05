Банда белых медведей захватила метеостанцию в Чукотском море: живут прямиком в домах (видео)

Белые медведи захватили заброшенную советскую метеостанцию на крошечном острове Колючин, который находится в Чукотском море. Животные уютно обустроились полуразрушенных домах.

Кадры с белыми медведями были сняты с беспилотника на острове, который находится недалеко от побережья Чукотского полуострова, граничащего с Аляской. Метеорологическая станция, на которой обосновались животные, была заброшена в 1990-х годах, когда распался СССР, пишет CBS News.

В этом районе обитает около 20 белых медведей, также невдалеке от исследовательской станции находится лежбище моржей. На кадрах с дрона видны медведи, отдыхающие снаружи. Одно их животных даже пыталось поймать дрон, пролетающий мимо.

Отмечается, что это далеко не первый случай когда белые медведи проявили такой интерес к человеческим поселения. К примеру, в 2016 году семь медведей устроило осаду действующей метеостанции на российском острове в Арктике. Проплывающему мимо судну пришлось запустить сигнальные ракеты и вертолет, что животные не съели россиян. В итоге, пострадала одна из двух собак на станции, а также были разбиты окна в здании.

Голодные белые медведи также близко подходили в жилым районам и даже аэропортам, чтобы найти себе еду.

В целом белые медведи редко представляют угрозу для человека, но могут быть смертельно опасными в некоторых ситуациях. В 2024 году работник удаленного правительственного радара в канадской Арктике был убит парой белых медведей.

Ученые говорят, что поведение белых медведей меняется из-за наблюдающегося потепления в Арктике. Эксперты из организации Polar Bear International говорят, что таяние морских льдов и другие последствия глобального потепления, отправляют белых медведей ближе к людям и дальше от тюленей, на которых они охотятся.

Также белые медведи теряют генетическое разнообразие из-за близкородственного скрещивания в борьбе за свое выживание. Одно из исследований, проведенное в 2020 году, показало, что белые медведи могут исчезнуть с лица Земли к 2100 году.

Напомним, белые медведи на самом деле не белые и имеют черную кожу. Самый большой в мире наземный хищник имеет прозрачный мех и черную кожу. Белый цвет меха медведей, живущих в Арктике, является лишь игрой света.