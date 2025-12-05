Банда білих ведмедів захопила метеостанцію в Чукотському морі: живуть просто в будинках (відео)

Білі ведмеді захопили занедбану радянську метеостанцію на крихітному острові Колючин, що розташований у Чукотському морі. Тварини затишно облаштувалися в напівзруйнованих будинках.

Кадри з білими ведмедями були зняті з безпілотника на острові, який розташований недалеко від узбережжя Чукотського півострова, що межує з Аляскою. Метеорологічна станція, на якій влаштувалися тварини, була покинута в 1990-х роках, коли розпався СРСР, пише CBS News.

У цьому районі мешкає близько 20 білих ведмедів, також неподалік від дослідницької станції знаходиться лежбище моржів. На кадрах з дрона видно ведмедів, які відпочивають зовні. Одна з тварин навіть намагалася зловити дрон, що пролітав повз.

Зазначається, що це далеко не перший випадок коли білі ведмеді проявили такий інтерес до людських поселень. Приміром, у 2016 році сім ведмедів влаштувало облогу діючої метеостанції на російському острові в Арктиці. Судну, що пропливало повз, довелося запустити сигнальні ракети і вертоліт, щоб тварини не з'їли росіян. У підсумку постраждала одна з двох собак на станції, а також були розбиті вікна в будівлі.

Голодні білі ведмеді також близько підходили до житлових районів і навіть аеропортів, щоб знайти собі їжу.

Загалом білі ведмеді рідко становлять загрозу для людини, але можуть бути смертельно небезпечними в деяких ситуаціях. У 2024 році працівника віддаленого урядового радара в канадській Арктиці було вбито парою білих ведмедів.

Вчені кажуть, що поведінка білих ведмедів змінюється через потепління, що спостерігається в Арктиці. Експерти з організації Polar Bear International кажуть, що танення морських льодів та інші наслідки глобального потепління, відправляють білих ведмедів ближче до людей і далі від тюленів, на яких вони полюють.

Також білі ведмеді втрачають генетичну різноманітність через близькоспоріднене схрещування в боротьбі за своє виживання. Одне з досліджень, проведене 2020 року, показало, що білі ведмеді можуть зникнути з лиця Землі до 2100 року.

Нагадаємо, білі ведмеді насправді не білі та мають чорну шкіру. Найбільший у світі наземний хижак має прозоре хутро і чорну шкіру. Білий колір хутра ведмедів, що живуть в Арктиці, є лише грою світла.