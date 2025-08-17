Білі ведмеді насправді не білі та мають чорну шкіру: чому (фото)

Найбільший у світі наземний хижак має прозоре хутро та чорну шкіру. Білий колір хутра ведмедів, що живуть в Арктиці, є лише грою світла.

Білі ведмеді є свого роду символом Арктики. Найбільші у світі наземні хижаки, насправді не білі. Під час своєї еволюції вони виробили низку пристосувань для життя в холоді, і вчені поки не всі з них розуміють, пише IFLScience.

Білі ведмеді можуть витримувати екстремально низькі температури, живучи в Арктиці, де протягом кількох тижнів температура взимку може опускатися до мінус 46 градусів Цельсія. Це смертельно небезпечно для людини, але все у білого ведмедя, від шкіри до лап, створено спеціально для його середовища проживання.

За словами Аліси Маккол, дослідника з організації Polar Bears International, у білих ведмедів хутро насправді не білого кольору. Воно прозоре, тому, розсіюючи світло, воно здається білим. Крім того, хутро у білих ведмедів здебільшого порожнисте, що допомагає тваринам утримувати тепло.

Виходить, що білий колір хутра білих ведмедів є лише грою світла. Сама шерсть не біла, а прозора і те, що вона здається білою в розсіяному світлі, забезпечує хижакам чудове маскування на тлі снігу. Це дозволило білим ведмедям стати майстерними мисливцями.

Виявляється, хутро білого ведмедя має безліч переваг, пов'язаних зі стійкістю до холоду. За словами Макколл, хутро білих ведмедів складається з двох шарів. Перший шар є щільним, товстим і прилягає до тіла, а тому діє як теплий светр. Другий, зовнішній, шар складається з довшої цупкої шерсті, і він діє, як дощовик і відводить воду. Ці два шари хутра дозволяють білим ведмедям зберігати тепло навіть за екстремально низьких температур. Але хутро не зберігає тепло, коли білі ведмеді плавають, у цьому їм допомагає підшкірний жир. Хутро білих ведмедів також містить особливий тип жиру, який запобігає обмерзанню шерсті на холоді.

Розгадці таємниць хутра білих ведмедів було присвячено багато досліджень, але досі вчені ще багато не знають про їхній організм і про те, як він найкраще готує тварин до життя в холоді.

За словами Макколл, шкіра білого ведмедя чорна, але вчені не знають чому. Передбачалося, що це може допомагати хижакам поглинати тепло, але дослідження вказують на те, що це може бути не так.

