"Три кити" застигли у часі на 75 мільйонів років: як левіафани опинилися у лісах Таїланду

Утворення у вигляді сімейства китів, що пливуть морем дерев, давно стало туристичною визначною пам'яткою в лісовому парку Пху Сінг у Таїланді. Увагу туристів і геологів привертає те, що утворення схоже на групу китів, які пробираються крізь гущу лісу.

Скеля "Три кити" в таїландському парку — природне утворення, що отримало назву через свою разючу схожість із сім'єю китів, що пливуть пліч-о-пліч. Геологічне утворення являє собою три надзвичайно витягнуті валуни, що нагадують гігантських китоподібних, які пливуть у гущавині лісу, пише Live Science.

За даними дослідників скеля "Три кити" утворилася близько 75 мільйонів років тому внаслідок ерозії та тектонічного підйому. Ймовірно, вітер і дощ надали пісковику на північному сході Таїланду настільки незвичайну форму, яка сьогодні привертає увагу туристів з усієї земної кулі, а також геологів. Тріщини в скелі сприяли утворенню вузьких валунів, які тепер так схожі на китів.

Геологічне утворення розташоване недалеко від кордону Таїланду і Лаосу, в лісовому заповіднику Пху Сінг. Місцеві гіди зазначають, що до "фігур китів" веде ціла мережа пішохідних стежок, проте пішки вдасться дістатися лише до більших китів — "мами" і "тата", як їх називають місцеві. Водночас найменший валун із трьох, відомий як "дитинча", закритий для відвідування.

За даними National Geographic, краєвиди зі спин "двох дорослих китів" простягаються аж до річки Меконг і гір у районі Паккадінг у Лаосі. Кам'яні кити ніби сидять на гірському хребті і підносяться над пологом лісу, що лише підсилює ілюзію того, що вони — морські мешканці в природному середовищі існування.

Зазначимо, що скеля "Три кити" і прилегла до неї територія є частиною плато Корат. Цей район, за словами вчених, є регіоном піднятих осадових порід і містить скам'янілості. Наприклад, раніше тут уже було виявлено скам'янілості, що свідчать про існування динозаврів крейдяного періоду і кайнозойської ери.

Лісовий парк Пху Сінг і його кам'яні велетенські створіння охороняються як об'єкти природної та культурної спадщини.

