"Три кита" застыли во времени на 75 миллионов лет: как левиафаны оказались в лесах Таиланда

Образование в виде семейства китов, плывущих по морю деревьев, давно стало туристической достопримечательностью в лесном парке Пху Синг в Таиланде. Внимание туристов и геологов привлекает то, что образование выглядит как группа китов, пробирающихся сквозь гущу леса.

Скала "Три кита" в таиландском парке — природное образование, получившее название из-за своего поразительного сходства с семьей китов, плывущих бок о бок. Геологическое образование представляет собой три чрезвычайно вытянутых валуна, напоминающих гигантских китообразных, плывущих в чаще леса, пишет Live Science.

По данным исследователей скала "Три кита" образовалась около 75 миллионов лет назад в результате эрозии и тектонического подъема. Вероятно, ветер и дождь придали песчанику на северо-востоке Таиланда столь необычную форму, которая сегодня привлекает внимание туристов со всего земного шара, а также геологов. Трещины в скале способствовали образованию узких валунов, которые теперь так похожи на китов.

Геологическое образование расположено недалеко от границы Таиланда и Лаоса, в лесном заповеднике Пху Синг. Местные гиды отмечают, что к "фигурам китов" ведет целая сеть пешеходных троп, однако пешком удастся добраться лишь до более крупных китов — "мамы" и "папы", как их называют местные. В то же время самый маленький валун из трех, известный как "детеныш", закрыт для посещения.

По данным National Geographic, виды со спин "двух взрослых китов" простираются до реки Меконг и гор в районе Паккадинг в Лаосе. Каменные киты будто восседают на горном хребте и возвышаются над пологом леса, что лишь усиливает иллюзию того, что они — морские обитатели в естественной среде обитания.

Отметим, что скала "Три кита" и прилегающая к ней территория являются частью плато Корат. Этот район, по словам ученых, является регионом поднятых осадочных пород и содержит окаменелости. Например, ранее тут уже были обнаружены окаменелости, свидетельствующие о существовании динозавров мелового периода и кайнозойской эры.

Лесной парк Пху Синг и его каменные исполинские создания охраняются как объекты природного и культурного наследия.

