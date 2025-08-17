Белые медведи на самом деле не белые и имеют черную кожу: почему (фото)

Самый большой в мире наземный хищник имеет прозрачный мех и черную кожу. Белый цвет меха медведей, живущих в Арктике, является лишь игрой света.

Белые медведи являются своего рода символом Арктики. Крупнейшие в мире наземные хищники, на самом деле не белые. В ходе своей эволюции они выработали ряд приспособлений для жизни в холоде, и ученые пока не все из них понимают, пишет IFLScience.

Белые медведи могут выдерживать экстремально низкие температуры, живя в Арктике, где в течение нескольких недель температура зимой может опускаться до минус 46 градусов Цельсия. Это смертельно опасно для человека, но все у белого медведя, от кожи до лап, создано специально для его среды обитания.

По словам Алисы Маккол, исследователя из организации Polar Bears International, у белых медведей мех на самом деле не белого цвета. Он прозрачный, поэтому, рассеивая свет, он кажется белым. Кроме того, мех у белых медведей в основном полый, что помогает животным удерживать тепло.

Выходит, что белый цвет меха белых медведей является лишь игрой света. Сама шерсть не белая, а прозрачная и то, что она кажется белой в рассеянном свете, обеспечивает хищникам отличную маскировку на фоне снега. Это позволило белым медведям стать искусными охотниками.

Оказывается, мех белого медведя имеет множество преимуществ, связанных с устойчивостью к холоду. По словам Макколл, мех белых медведей состоит из двух слоев. Первый слой является плотным, толстым и прилегает к телу, а потому действует как теплый свитер. Второй, внешний, слой состоит из более длинной плотной шерсти, и он действует, как дождевик и отводит воду. Эти два слоя меха позволяют белым медведям сохранять тепло даже при экстремально низких температурах. Но мех не сохраняет тепло, когда белые медведи плавают, в этом им помогает подкожный жир. Мех белых медведей также содержит особый тип жира, который предотвращает обледенение шерсти на холоде.

Разгадке тайн меха белых медведей было посвящено много исследований, но до сих пор ученые еще много не знают об их организме и о том, как он лучше подготавливает животных к жизни в холоде.

По словам Макколл, кожа белого медведя черная, но ученые не знают почему. Предполагалось, что это может помогать хищникам поглощать тепло, но исследования указывают на то, что это может быть не так.

