Если дать ослу немного хлеба, коклюш излечится: ученые считают, в этом есть какой-то смысл

В новом исследовании ученые изучили 3655 народных средств, чтобы понять, как они помогают человеческому мозгу в нестабильные времена. Результаты показывают, что в этом есть некий смысл.

Натирание бородавки черной улиткой и прокалывание ее шипом заставляет ее исчезнуть; коклюш излечится, если дать ослу немного подышать на хлеб, а свинка будет вылечена, если потереть голову о спину свиньи. Все эти методы могут показаться странными, но подобные народные средства — важная часть истории человечества. Ученые считают, что народные средства на самом деле могут помочь лучше понять повседневную жизнь в прошлом и то, как развивались системы верований, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые из Лондонского университета Брунеля проанализировали редкий архив из 355 рецептов народной медицины, впервые собранных в 1930-х годах, чтобы проверить антропологическую теорию: люди чаще обращаются к религиозным или сверхъестественным средствам, когда причина болезни неясна.

Фольклорный архив

В 1937 году Ирландская фольклорная комиссия начала проект по документированию и сбору забытых ирландских преданий с помощью нескольких молодых исследователей. Комиссия попросила учеников начальной школы задокументировать фольклор в своих общинах — около 50 000 школьников получали тетради и их попросили взять интервью у родителей, родственников и соседей. Отметим, что школьники расспрашивали о местной истории, верованиях и методах лечения.

Далее эти данные расшифровали и оцифровали. В итоге дети собрали истории из народной жизни, охватывающие 55 тем: от сбивания масла до игр и разрушительных последствий ирландского голода и межконфессионального насилия. Они записали эти рецепты на ирландском и английском языках и собрали почти три четверти миллиона страниц документации.

Неслучайные традиции

Теперь в новом исследовании ученые сосредоточились на 35 заболеваниях — команда хотела выяснить, подчиняется ли логика народной медицины психологическим закономерностям. Результаты указывают на то, что это действительно так: чем более неопределенной и загадочной является болезнь, тем больше вероятность, что лечение связано с магией или религией.

В ходе исследования ученые попросили двух врачей оценить каждое из 35 заболеваний с точки зрения того, насколько понятным оно казалось бы обычному человеку в то время, с точки зрения причины заболевания и происходящих в организме процессов. Результаты указывают на то, что порезы и растяжения были отмечены как определенные, тогда как туберкулез, бородавки или эпилепсия считались загадочными.

По словам соавтора исследования, психолога доктора Аяны Уиллард, они с коллегами обнаружили, что болезни с неопределенными причинами примерно на 50% чаще привлекали религиозные или магические методы лечения. В то же время инфекционные заболевания, такие как свинка, коклюш и золотуха, чаще ассоциируются со сверхъестественным исцелением.

Что касается лечения, оно варьировалось от религиозных обрядов — молитв над кровоточащими ранами, святых источников и священных камней — до более магических методов. Например, одно из таких средств советовало родителям трижды класть больного коклюшем ребенка под осла, а затем кормить его хлебом, на который подышал осел. Другое средство утверждало, что седьмой сын может исцелить что угодно, если в его детскую руку положить червяка и держать его там до тех пор, пока он не умрет.

По словам ученых, все эти традиции были не случайными. На самом деле они отражали потребности людей понимать свое здоровье и влиять на него, особенно, когда реальных ответов не было. Команда отмечает, что их анализ основан на более ранних антропологических исследованиях, показавших, что ритуальное поведение процветало в условиях неопределенности. Команда утверждает, что в этих часто пугающих ситуациях системы верований заполняют пробелы, когда ничто не объясняет происходящее вокруг нас. Хотя эти верования уходят корнями в историю и могут показаться странными по современным меркам, команда считает, что они все еще применимы.

В будущем ученые планируют сосредоточиться на изучении географии распространения этих верований.

