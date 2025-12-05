Якщо дати ослу трохи хліба, кашлюк вилікується: вчені вважають, у цьому є якийсь сенс

У новому дослідженні вчені вивчили 3655 народних засобів, щоб зрозуміти, як вони допомагають людському мозку в нестабільні часи. Результати показують, що в цьому є певний сенс.

Натирання бородавки чорним равликом і проколювання її шипом змушує її зникнути; кашлюк вилікується, якщо дати віслюку трохи подихати на хліб, а свинку вилікують, якщо потерти голову об спину свині. Усі ці методи можуть здатися дивними, але подібні народні засоби — важлива частина історії людства. Вчені вважають, що народні засоби насправді можуть допомогти краще зрозуміти повсякденне життя в минулому і те, як розвивалися системи вірувань, пише Popular Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені з Лондонського університету Брунеля проаналізували рідкісний архів із 355 рецептів народної медицини, уперше зібраних у 1930-х роках, щоб перевірити антропологічну теорію: люди частіше звертаються до релігійних або надприродних засобів, коли причина хвороби неясна.

Відео дня

Фольклорний архів

1937 року Ірландська фольклорна комісія розпочала проєкт із документування та збору забутих ірландських переказів за допомогою кількох молодих дослідників. Комісія попросила учнів початкової школи задокументувати фольклор у своїх громадах — близько 50 000 школярів отримували зошити і їх попросили взяти інтерв'ю в батьків, родичів і сусідів. Зазначимо, що школярі розпитували про місцеву історію, вірування та методи лікування.

Далі ці дані розшифрували й оцифрували. У підсумку діти зібрали історії з народного життя, що охоплюють 55 тем: від збивання масла до ігор і руйнівних наслідків ірландського голоду та міжконфесійного насильства. Вони записали ці рецепти ірландською та англійською мовами й зібрали майже три чверті мільйона сторінок документації.

Невипадкові традиції

Тепер у новому дослідженні вчені зосередилися на 35 захворюваннях — команда хотіла з'ясувати, чи підпорядковується логіка народної медицини психологічним закономірностям. Результати вказують на те, що це справді так: що більш невизначеною та загадковою є хвороба, то більша ймовірність, що лікування пов'язане з магією чи релігією.

Під час дослідження вчені попросили двох лікарів оцінити кожне з 35 захворювань з погляду того, наскільки зрозумілим воно здавалося б звичайній людині на той час, з погляду причини захворювання і процесів, що відбуваються в організмі. Результати вказують на те, що порізи та розтягнення були відзначені як певні, тоді як туберкульоз, бородавки або епілепсія вважалися загадковими.

За словами співавторки дослідження, психологині докторки Аяни Віллард, вони з колегами виявили, що хвороби з невизначеними причинами приблизно на 50% частіше приваблювали релігійні або магічні методи лікування. Водночас інфекційні захворювання, такі як свинка, кашлюк і золотуха, частіше асоціюються з надприродним зціленням.

Що стосується лікування, воно варіювалося від релігійних обрядів — молитов над ранами, що кровоточать, святих джерел і священних каменів — до більш магічних методів. Наприклад, один із таких засобів радив батькам тричі класти хвору на кашлюк дитину під віслюка, а потім годувати її хлібом, на який подихав віслюк. Інший засіб стверджував, що сьомий син може зцілити будь-що, якщо в його дитячу руку покласти черв'яка і тримати його там доти, доки він не помре.

За словами вчених, усі ці традиції були не випадковими. Насправді вони відображали потреби людей розуміти своє здоров'я і впливати на нього, особливо, коли реальних відповідей не було. Команда зазначає, що їхній аналіз ґрунтується на більш ранніх антропологічних дослідженнях, які показали, що ритуальна поведінка процвітала в умовах невизначеності. Команда стверджує, що в цих ситуаціях, які часто лякають, системи вірувань заповнюють прогалини, коли ніщо не пояснює того, що відбувається навколо нас. Хоча ці вірування сягають корінням в історію і можуть здатися дивними за сучасними мірками, команда вважає, що вони все ще застосовні.

У майбутньому вчені планують зосередитися на вивченні географії поширення цих вірувань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вакцина перетворить дітей на корів-демонів: у що вірив перший антищепний рух у світі.

Раніше Фокус писав про бубонну чуму та інші жахи з минулого, які існують донині.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.