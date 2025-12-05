Падают на дно, как большая картошка: тюлени спят под водой очень необычным образом (видео)

На видео, снятом в одном из глубоких бассейнов с тюленями, показывается, как эти удивительные млекопитающие спят под водой.

На ускоренном видео можно увидеть, что спящие тюлени падают на дно, как огромная картошка. Они поднимаются к поверхности, когда просыпаются.

Ученые говорят, что во время сна тюлени используют половину своего мозга, чтобы всегда оставаться начеку и не пропустить хищников. Сперва эти животные плавают словно “бутылки”, с носом над водой или медленно дрейфуют под водой. Более продолжительный сон у тюленей наблюдается на поверхности.

Именно в фазе медленного сна тюлени остаются наплаву, удерживая свой нос над поверхностью. Но в фазе быстрого сна морские млекопитающие теряют контроль над своим телом, они переворачиваются вниз головой и дрейфуют вниз, пишет Popular Science.

Результаты множества исследований показывают, что тюлени спят около 2 часов в воде, но не подряд. Когда приходит время для сна, животные ныряют на сотни метров под воду, где спят не более 20 минут.

По словам Джессики Кендалл-Бар из Калифорнийского университета в Сан-Диего, такая манера сна была обнаружена только у птиц и почти беспрецедентна для млекопитающих.

Эксперт считает, что ныряние во время сна развилось у тюленей, как способ избежать хищников, потому как большинство из них промышляет у поверхности воды.

Данные исследования показывают, что тюлени проходят один полный цикл сна во время каждого “погружения в сон”. По окончании этих коротких циклов сна тюлени возвращаются на поверхность. Этот процесс позволяет им отдыхать на глубине с меньшим риском нападения хищников, сохраняя при этом бдительность в более опасных водах.

Во время погружений в сон тюлени погружались в фазу медленного сна, сохраняя вертикальное положение. Затем они переворачивались вниз головой, и их цикл сна переходил от фазы медленного сна к фазе быстрого сна (БДГ).

“Состояние сна животного фактически отражается в его движении в воде”, — объясняет исследовательница.

