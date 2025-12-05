Падають на дно, наче велика картопля: тюлені сплять під водою дуже незвичним чином (відео)

На відео, знятому в одному з глибоких басейнів із тюленями, показується, як ці дивовижні ссавці сплять під водою.

На прискореному відео можна побачити, що сплячі тюлені падають на дно, як величезна картопля. Вони підіймаються до поверхні, коли прокидаються.

Учені кажуть, що під час сну тюлені використовують половину свого мозку, щоб завжди залишатися напоготові та не пропустити хижаків. Спершу ці тварини плавають немов "пляшки", з носом над водою або повільно дрейфують під водою. Більш тривалий сон у тюленів спостерігається на поверхні.

Саме у фазі повільного сну тюлені залишаються наплаву, утримуючи свій ніс над поверхнею. Але у фазі швидкого сну морські ссавці втрачають контроль над своїм тілом, вони перевертаються догори дригом і дрейфують вниз, пише Popular Science.

Відео дня

Результати безлічі досліджень показують, що тюлені сплять близько 2 годин у воді, але не поспіль. Коли настає час для сну, тварини пірнають на сотні метрів під воду, де сплять не більше 20 хвилин.

За словами Джессіки Кендалл-Бар з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, таку манеру сну було виявлено тільки у птахів і вона майже безпрецедентна для ссавців.

Експерт вважає, що пірнання під час сну розвинулося у тюленів, як спосіб уникнути хижаків, бо більшість із них промишляє біля поверхні води.

Дані дослідження показують, що тюлені проходять один повний цикл сну під час кожного "занурення в сон". Після закінчення цих коротких циклів сну тюлені повертаються на поверхню. Цей процес дає їм змогу відпочивати на глибині з меншим ризиком нападу хижаків, зберігаючи при цьому пильність у більш небезпечних водах.

Під час занурень у сон тюлені занурювалися у фазу повільного сну, зберігаючи вертикальне положення. Потім вони переверталися вниз головою, і їхній цикл сну переходив від фази повільного сну до фази швидкого сну (БДГ).

"Стан сну тварини фактично відображається в її русі у воді", — пояснює дослідниця.

Нагадаємо, чому тюлені насправді плескають себе по животу. У тюленів є цікава звичка перевертатися на спину і плескати себе по животу. У новому дослідженні вчені з'ясували, чому насправді тварини роблять це.