Лайфхак для шпионов: голос человека можно изменить, но есть нюанс

Известно, что звук распространяется со скоростью примерно 340 метров в секунду, однако это утверждение правдиво только на нашей планете. В зависимости от плотности атмосферы и других факторов скорость звука будет разной на разных планетах.

Звук — это механическая волна, которая не может распространяться в абсолютном вакууме и требует среды, а каждая атмосфера имеет свою температуру, плотность и давление. Поэтому голоса на некоторых планетах и спутниках, где воздух достаточно густой для распространения звука, меняются странным образом, пишет IFLScience.

В Солнечной системе есть четыре мира, на которых мы могли бы (так сказать) стоять и которые имеют достаточно плотную атмосферу, чтобы звуки распространялись в нашем слышимом диапазоне: Земля, Венера, Марс и Титан, самый большой спутник Сатурна

Звук на Марсе

Несмотря на то, что на Венере температура может расплавить свинец, а давление за считанные секунды превратит астронавта в блин, она все равно предоставляет полезные данные благодаря миссиям, которые приземлились на ее поверхности.

Измерения, проведенные в этих мирах, показывают, что скорость звука резко меняется в зависимости от окружающей среды, иногда давая результаты, которые кажутся почти нереальными.

На Земле звук распространяется со скоростью примерно 340 метров в секунду, хотя высота над уровнем моря и температура могут изменять это значение.

В начале 1980-х годов на Венере миссии "Венера-13" и "Венера-14" зафиксировали волны, которые позволили ученым оценить скорость звука на уровне поверхности примерно в 410 метров в секунду.

Скорость звука на уровне поверхности Венеры примерно в 410 метров в секунду Фото: wikipedia

"На Венере высота вашего голоса стала бы намного глубже. Это потому, что плотная атмосфера планеты означает, что голосовые связки вибрируют медленнее из-за этого "газового супа". Однако скорость звука в атмосфере Венеры намного выше, чем на Земле, и это вводит в заблуждение наш мозг при интерпретации размера говорящего (вероятно, это эволюционная черта, которая позволяла нашим предкам определять, является ли ночной крик животного достаточно маленьким, чтобы его съесть, или настолько большим, что представляет опасность)", — пояснил профессор Тим Лейтон.

Ученый добавляет: "Когда мы слышим голос с Венеры, мы думаем, что говорящий является маленьким, но имеет глубокий басовый голос. На Венере люди звучат как басистые смурфики".

Сравнение размеров Титана, Земли и Луны с размерами Титана и Луны Фото: Википедия

На Титане ситуация совсем другая.

Когда миссия "Кассини" развернула зонд "Гюйгенс" в 2005 году, она обнаружила холодную, плотную атмосферу, в которой звук распространяется со скоростью чуть более 200 метров в секунду.

Эта более медленная скорость означает, что голоса будут казаться чрезвычайно тяжелыми и протяжными, похожими на голос Великана из сказки о Джеке и бобовом дереве.

Марс — это еще один интересный случай. Благодаря марсоходу Perseverance от NASA, который имел первый на планете рабочий микрофон, исследователи узнали, что звук распространяется там со скоростью около 240 метров в секунду, а также обнаружили интересный эффект, вызванный тонкой атмосферой, который может сделать голоса чрезвычайно резкими и высокими.

Поскольку плотность атмосферы на Марсе составляет 1% от плотности атмосферы Земли, мы, вероятно, представляем себе высокие звуки динозавров.

Некоторые среды меняют правила еще глобальнее. Газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, имеют глубокие атмосферные слои вокруг ядра, где плотность и давление намного превышают любые показатели на других планетах. С увеличением плотности и давления скорость звука растет.

Теоретические исследования показывают, что внутри ядра Юпитера, которое, вероятно, состоит из металлического водорода, скорость звука может достигать около 36 километров в секунду. Это значительно превышает скорость звука в алмазах.

В Солнечной системе голоса будут сильно меняться в зависимости от того, где их слышно. Поскольку звук полностью зависит от среды, изучение его поведения помогает объяснить, почему наша планета кажется нам такой привычной, а другие миры — такими странными.

