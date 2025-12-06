Лайфхак для шпигунів: голос людини можна змінити, але є нюанс

Відомо, що звук поширюється зі швидкістю приблизно 340 метрів за секунду, проте це твердження правдиве тільки на нашій планеті. Залежно від щільності атмосфери та інших чинників швидкість звуку буде різною на різних планетах.

Звук — це механічна хвиля, яка не може поширюватися в абсолютному вакуумі і потребує середовища, а кожна атмосфера має свою температуру, щільність і тиск. Через це голоси на деяких планетах і супутниках, де повітря достатньо густе для поширення звуку, змінюються у дивний спосіб, пише IFLScience.

У Сонячній системі є чотири світи, на яких ми могли б (так би мовити) стояти і які мають достатньо щільну атмосферу, щоб звуки поширювалися в нашому чутному діапазоні: Земля, Венера, Марс і Титан, найбільший супутник Сатурна

Звук на Марсі

Попри те, що на Венері температура може розплавити свинець, а тиск за лічені секунди перетворить астронавта на млинець, вона все одно надає корисні дані завдяки місіям, які приземлилися на її поверхні.

Вимірювання, проведені в цих світах, показують, що швидкість звуку різко змінюється залежно від навколишнього середовища, іноді даючи результати, які здаються майже нереальними.

На Землі звук поширюється зі швидкістю приблизно 340 метрів за секунду, хоча висота над рівнем моря і температура можуть змінювати це значення.

На початку 1980-х років на Венері місії "Венера-13" і "Венера-14" зафіксували хвилі, які дозволили вченим оцінити швидкість звуку на рівні поверхні приблизно в 410 метрів на секунду.

Швидкість звуку на рівні поверхні Венери приблизно в 410 метрів на секунду Фото: wikipedia

"На Венері висота вашого голосу стала б набагато глибшою. Це тому, що щільна атмосфера планети означає, що голосові зв'язки вібрують повільніше через цей "газовий суп". Однак швидкість звуку в атмосфері Венери набагато вища, ніж на Землі, і це вводить в оману наш мозок при інтерпретації розміру мовця (ймовірно, це еволюційна риса, яка дозволяла нашим предкам визначати, чи є нічний крик тварини достатньо маленьким, щоб його з'їсти, чи настільки великим, що становить небезпеку)", — пояснив професор Тім Лейтон.

Учений додає: "Коли ми чуємо голос з Венери, ми думаємо, що той, хто говорить, є маленьким, але має глибокий басовий голос. На Венері люди звучать як басисті смурфики".

Порівняння розмірів Титана, Землі та Місяця Фото: Вікіпедія

На Титані ситуація зовсім інша.

Коли місія "Кассіні" розгорнула зонд "Гюйгенс" у 2005 році, вона виявила холодну, щільну атмосферу, в якій звук поширюється зі швидкістю трохи більш як 200 метрів на секунду.

Ця повільніша швидкість означає, що голоси будуть здаватися надзвичайно важкими та протяжними, схожими на голос Велетня із казки про Джека та бобове дерево.

Марс — це ще один цікавий випадок. Завдяки марсоходу Perseverance від NASA, який мав перший на планеті робочий мікрофон, дослідники дізналися, що звук поширюється там зі швидкістю близько 240 метрів на секунду, а також виявили цікавий ефект, спричинений тонкою атмосферою, який може зробити голоси надзвичайно різкими та високими.

Оскільки щільність атмосфери на Марсі становить 1% від щільності атмосфери Землі, ми, ймовірно, уявляємо собі високі звуки динозаврів.

Деякі середовища змінюють правила ще глобальніше. Газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, мають глибокі атмосферні шари навколо ядра, де щільність і тиск набагато перевищують будь-які показники на інших планетах. Зі збільшенням щільності та тиску швидкість звуку зростає.

Теоретичні дослідження показують, що всередині ядра Юпітера, яке, ймовірно, складається з металічного водню, швидкість звуку може досягати близько 36 кілометрів на секунду. Це значно перевищує швидкість звуку в алмазах.

У Сонячній системі голоси будуть сильно змінюватися залежно від того, де їх чути. Оскільки звук повністю залежить від середовища, вивчення його поведінки допомагає пояснити, чому наша планета здається нам такою звичною, а інші світи — такими дивними.

