Кто развешивает пули на линиях электропередач: это не пранк, а важная вещь

Яркие шары, висящие на воздушных линиях электропередач по всей территории США, часто вызывают любопытство, и некоторые люди предполагают, что это весы, датчики погоды или даже системы мониторинга. На самом деле эти объекты были размещены там специалистами, чтобы помочь пилотам избежать столкновений с линиями, которые трудно увидеть с воздуха.

По данным Edison International, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требовало установки этих шарообразных маркеров в местах, где пилоты сталкивались с повышенным риском столкновения с проводами, пишет IFLScience.

Обычно это были районы вблизи аэропортов, но они также появлялись в горных перевалах, каньонах, на открытых полях, над водой и вокруг крупных перекрестков автомагистралей. В рекомендациях FAA объяснялось, что маркеры обычно были больше 91 сантиметра, хотя на линиях ниже 15 метров разрешались версии размером 51 сантиметр. Агентство также рекомендовало размещать маркеры на самом высоком проводе с интервалом примерно 61 метр.

FAA предлагало использовать такие цвета, как "авиационный оранжевый, белый или желтый", часто расположенные в чередовании для улучшения видимости. "Международный оранжевый", цвет, который широко используется в аэрокосмической отрасли и инженерии, поскольку он четко выделяется на фоне большинства ландшафтов, оставался одним из самых распространенных вариантов.

Несмотря на эти меры предосторожности, инциденты все равно случались. Например, в апреле 2025 года в Иллинойсе погибли четыре человека, когда небольшой самолет столкнулся с линиями электропередач, а затем упал в поле, хотя такие аварии оставались редкими.

Важно

Понимание того, почему существуют эти маркеры, помогает объяснить важный элемент авиационной безопасности. Они служат простыми, но критически важными ориентирами, которые уменьшают риск аварий в воздухе, напоминая, что даже простые инженерные решения могут играть значительную роль в защите жизни.

