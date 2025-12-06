Хто розвішує кулі на лініях електропередач: це не пранк, а важлива річ

Яскраві кулі, що висять на повітряних лініях електропередач по всій території США, часто викликають цікавість, і деякі люди припускають, що це ваги, датчики погоди або навіть системи моніторингу. Насправді ці об'єкти були розміщені там фахівцями, щоб допомогти пілотам уникнути зіткнень з лініями, які важко побачити з повітря.

За даними Edison International, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вимагало встановлення цих кулястих маркерів у місцях, де пілоти стикалися з підвищеним ризиком зіткнення з дротами, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазвичай це були райони поблизу аеропортів, але вони також з'являлися в гірських перевалах, каньйонах, на відкритих полях, над водою та навколо великих перехресть автомагістралей. У рекомендаціях FAA пояснювалося, що маркери зазвичай були більшими за 91 сантиметр, хоча на лініях нижче 15 метрів дозволялися версії розміром 51 сантиметр. Агентство також рекомендувало розміщувати маркери на найвищому дроті з інтервалом приблизно 61 метр.

Відео дня

FAA пропонувало використовувати такі кольори, як "авіаційний помаранчевий, білий або жовтий", часто розташовані в чергуванні для поліпшення видимості. "Міжнародний помаранчевий", колір, який широко використовується в аерокосмічній галузі та інженерії, оскільки він чітко виділяється на тлі більшості ландшафтів, залишався одним з найпоширеніших варіантів.

Попри ці запобіжні заходи, інциденти все одно траплялися. Наприклад, у квітні 2025 року в Іллінойсі загинули чотири людини, коли невеликий літак зіткнувся з лініями електропередач, а потім впав у поле, хоча такі аварії залишалися рідкісними.

Важливо

Лайфхак для шпигунів: голос людини можна змінити, але є нюанс

Розуміння того, чому існують ці маркери, допомагає пояснити важливий елемент авіаційної безпеки. Вони слугують простими, але критично важливими орієнтирами, що зменшують ризик аварій у повітрі, нагадуючи, що навіть прості інженерні рішення можуть відігравати значну роль у захисті життя.

Раніше Фокус писав про винахід, без якого ми не уявляємо сучасний світ. Саме завдяки Томасу Едісону з'явилися електричні лампочки.

Також ми розповідали про те, як Ератосфен виміряв окружність Землі 2200 років тому. Для цього йому знадобилася палиця, сонячне проміння та трохи грошей.