Уникальная находка в Боливии раскрыла поведение динозавров: ученые нашли 18 тысяч следов

В национальном парке Тороторо в Боливии на высокогорье Анд палеонтологи обнаружили, вероятно, самое масштабное из когда-либо найденных мест с окаменевшими следами динозавров. На территории стоянки Каррерас-Пампа исследователи нашли почти 18 тысяч отдельных следов, оставленных животными примерно 70 миллионов лет назад.

Специалисты сумели систематизировать останки динозавров, которые жили в конце мелового периода — незадолго до глобального их вымирания. Как пишет издание Science Alert, речь идет о впечатляющих цифрах — было найдено 16 600 трехпалых следов динозавров, распределенных по 1321 тропе 289 одиночных отпечатков, а также 1378 следов плавания в 280 местах.

Все они принадлежат тероподам — группе, которая включает известных хищных динозавров и современных птиц. Размеры следов варьируются от 30 см до менее 10 см, что указывает на присутствие как средних, так и относительно небольших особей, ростом не выше взрослого человека. Исследователи выделили 11 типов следов, включая вмятины от когтей, борозды от хвостов и царапины, оставленные лапами в момент плавания. Это позволяет буквально "увидеть" движение древних животных по береговой линии.

Схематическое изображение следов в парке Тороторо Фото: PLOS ONE

Почему следы так хорошо сохранились

Уникальность Каррерас-Пампы объясняется сочетанием редких геологических условий. 70 миллионов лет назад здесь находилось мелководное пресноводное озеро. Его берега были покрыты влажным илом, богатым карбонатами, который идеально подходил для формирования глубоких следов.

"Сама уникальность среды сделала возможным сохранение этих следов: глина была влажной и мягкой, но достаточно плотной, чтобы отпечатки оставались глубокими до момента окаменения", — отметили палеонтологи во главе с Раулем Эсперанте.

Важно и то, что более поздние следы почти не нарушили ранние — значит, животные ходили по разным участкам в разное время, и такие особенности местности быстро "запечатывали" следы до того, как их могли смазать более поздние проходы.

Следы на территории стоянки Каррерас-Пампа Фото: PLOS ONE

Следы плавания динозавров

Одной из самых интересных находок стали следы хвостов и когтей, оставленные динозаврами во время плавания. Тероподы двигались по мелководью, и их хвосты периодически касались дна. Такие следы хорошо различимы на многих тропах.

"Отпечатки хвоста предполагают, что динозавры проявляли некоторую форму локомотивного поведения в ответ на погружение в мягкий субстрат, в результате чего их хвосты соприкасались с поверхностью", — говорят ученые.

В целом исследователи считают Каррерас-Пампа одним из важнейших мест в мире, где сохранились следы динозавров. Она устанавливает сразу несколько рекордов. Во-первых, это крупнейшее число следов тероподов, а также крупнейшее число следов их плавания. А во-вторых, находка проливает свет на характер поведения животных, что дает новое понимание некогда процветавшей экосистемы.

Ранее сообщалось, что ученые определили сколько зубов было у тираннозавра. Как выяснилось пасть тираннозавра вмещала от 50 до 60 огромных зубов, причем некоторые из них были длиннее, чем у доисторической акулы Otodus megalodon.