Унікальна знахідка в Болівії розкрила поведінку динозаврів: учені знайшли 18 тисяч слідів

У національному парку Тороторо в Болівії на високогір'ї Анд палеонтологи виявили, ймовірно, наймасштабніше з коли-небудь знайдених місць зі скам'янілими слідами динозаврів. На території стоянки Каррерас-Пампа дослідники знайшли майже 18 тисяч окремих слідів, залишених тваринами приблизно 70 мільйонів років тому.

Фахівці зуміли систематизувати рештки динозаврів, які жили наприкінці крейдяного періоду — незадовго до глобального їхнього вимирання. Як пише видання Science Alert, йдеться про вражаючі цифри — було знайдено 16 600 трипалих слідів динозаврів, розподілених по 1321 стежці, 289 поодиноких відбитків, а також 1378 слідів плавання у 280 місцях.

Усі вони належать тероподам — групі, що включає відомих хижих динозаврів і сучасних птахів. Розміри слідів варіюються від 30 см до менш ніж 10 см, що вказує на присутність як середніх, так і відносно невеликих особин, зростом не вище дорослої людини. Дослідники виділили 11 типів слідів, включно з вм'ятинами від кігтів, борознами від хвостів і подряпинами, залишеними лапами в момент плавання. Це дає змогу буквально "побачити" рух стародавніх тварин по береговій лінії.

Схематичне зображення слідів у парку Тороторо

Чому сліди так добре збереглися

Унікальність Каррерас-Пампи пояснюється поєднанням рідкісних геологічних умов. 70 мільйонів років тому тут знаходилося мілководне прісноводне озеро. Його береги були вкриті вологим мулом, багатим на карбонати, який ідеально підходив для формування глибоких слідів.

"Сама унікальність середовища уможливила збереження цих слідів: глина була вологою і м'якою, але досить щільною, щоб відбитки залишалися глибокими до моменту скам'яніння", — зазначили палеонтологи на чолі з Раулем Есперанте.

Важливо й те, що пізніші сліди майже не порушили ранні — отже, тварини ходили різними ділянками в різний час, і такі особливості місцевості швидко "запечатували" сліди до того, як їх могли замістити пізніші проходи.

Сліди на території стоянки Каррерас-Пампа

Сліди плавання динозаврів

Однією з найцікавіших знахідок стали сліди хвостів і кігтів, залишені динозаврами під час плавання. Тероподи рухалися мілководдям, і їхні хвости періодично торкалися дна. Такі сліди добре помітні на багатьох стежках.

"Відбитки хвоста припускають, що динозаври проявляли деяку форму локомотивної поведінки у відповідь на занурення в м'який субстрат, унаслідок чого їхні хвости стикалися з поверхнею", — кажуть учені.

Загалом дослідники вважають Каррерас-Пампа одним із найважливіших місць у світі, де збереглися сліди динозаврів. Вона встановлює відразу кілька рекордів. По-перше, це найбільше число слідів тероподів, а також найбільше число слідів їхнього плавання. А по-друге, знахідка проливає світло на характер поведінки тварин, що дає нове розуміння екосистеми, яка колись процвітала.

