Гипотеза бабушки действительно правдива: ученые это подтвердили

Ученые обнаружили, что некоторые участки тела действительно стоит мыть тщательнее других, чтобы сохранить микробиомы кожи здоровыми. Таким образом исследователи подтвердили так называемую "гипотезу бабушки".

Исследователи проверили идею, которую называют "гипотезой бабушки", о том, что на определённых участках тела могут накапливаться различные типы микроорганизмов. Они сосредоточились на том, как ежедневные привычки влияют на состав организмов, живущих на коже, и как пропускание некоторых участков во время принятия душа или ванны может повлиять на этот баланс, пишет IFLScience.

Группа из Института вычислительной биологии Университета Джорджа Вашингтона исследовала микробиом кожи здоровых людей, сравнив хорошо очищенные участки, такие как руки и ноги, с местами, которые люди часто пренебрегают, включая пупок и пространство за ушами.

Кит Крандалл, директор института, говорил, что его бабушка всегда напоминала ему "помыть за ушами, между пальцами ног и в пупке", что побудило его задуматься над тем, есть ли в этих менее очищенных участках другие виды бактерий.

В рамках исследования 129 студентов собрали образцы с предплечий, икр, пальцев ног, пупков и за ушами, а затем научились секвенировать ДНК в образцах, чтобы сравнить жирные или влажные участки с более сухими.

Ученые подтвердили, что на регулярно мытых участках жили разнообразные микроорганизмы, чем на участках, которые обычно пропускают.

"Сухие участки кожи (предплечья и икры) были более равномерными, богаче и функционально отличными, чем сальные (за ушами) и влажные (пупок и между пальцами ног) участки", — написала команда.

Они также наблюдали, что стабильность бактериальных сообществ менялась в зависимости от участка кожи и индивидуальных особенностей.

Микробиом кожи — это совокупность микроорганизмов, которые естественно живут на поверхности тела. Некоторые из этих микроорганизмов поддерживают здоровье кожи, а другие могут вызывать проблемы, если начинают доминировать.

Такие заболевания, как экзема или акне, могут появляться, когда этот баланс нарушается. Хотя ученые понимают, что микробиом влияет на здоровье кожи, полная связь между ними все еще изучается.

Результаты этого исследования дают представление о том, как выглядит микробиологическое сообщество у здоровых взрослых. Положительным моментом исследования является то, что давние советы бабушек и дедушек оказались согласованными с измеряемыми биологическими различиями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.