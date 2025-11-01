Я — аллерген: почему некоторые действительно вызывают аллергию у окружающих людей

Ученые обнаружили, что существует неожиданный вид аллергии — PATM. Это состояние примечательно тем, что аллергическая реакция возникает не у больного, а у окружающих.

Одно дело бороться с аллергией на других, но что, если бы ситуация была обратная — и все остальные были бы аллергичны к вам? Это тревожная реальность для людей, страдающих от редкого и малоизученного явления, известного как "аллергия на людей" (PATM), пишет IFLScience.

Впервые замеченное в интернете в конце 2000-х годов, это состояние заставляет больных убедиться, что их тело выделяет что-то такое, что вызывает аллергические реакции у людей рядом — кашель, чихание или зуд.

Не имея установленного лечения или медицинского признания в течение многих лет, PATM остается настоящей загадкой, которая одновременно очаровывает и разочаровывает исследователей.

Первые сообщения о PATM появились не в лабораториях или больницах, а на интернет-форумах около 2007 года, где люди описывали свои неприятные переживания. Многие делились историями о том, как другие чихали или кашляли в их присутствии, хотя сами они не имели заметного запаха или видимых симптомов.

Один из больных сказал Sky News в 2024 году: "Я являюсь аллергеном", выразив отчаяние тех, кого врачи отвергали, часто называя их переживания психосоматическими.

Биомедицинская исследовательница Ирен Габашвили была одной из первых, кто уделил PATM научное внимание. В 2017 и 2019 годах ее предыдущие исследования намекали на потенциальную связь между этим состоянием и микробиомом кишечника, что помогло направить дальнейшие исследования.

К 2023 году исследования в Японии и Калифорнии начали сосредотачиваться на более конкретном виновнике — летучих органических соединениях (ЛОС), выделяемых через кожу. ЛОС — это природные газы, образующиеся в процессе расщепления организмом веществ для получения энергии.

Большинство людей выводят эти соединения через дыхание или кожу без каких-либо последствий. Профессор Коджи Мицубаяши из Токийского медицинского и стоматологического университета отметил, что такие газы, как этанол, метанол и ацетон, могут свидетельствовать о состоянии здоровья человека.

Однако исследователи обнаружили, что некоторые ЛОС, выделяемые через кожу, могут играть большую роль в PATM, чем считалось ранее.

В исследовании 2023 года ученые проанализировали 75 типов кожных газов и обнаружили чрезвычайно высокий уровень толуола, соединения, которое также содержится в растворителях для красок и промышленных растворителях.

По словам профессора Йошики Секине из Университета Токай, толуол обычно перерабатывается печенью и выводится с мочой, но люди, страдающие PATM, кажется, не могут эффективно его расщеплять, что приводит к его накоплению в крови и выведению через кожу.

Результатом являются токсичные выбросы, которые могут раздражать дыхательные пути других людей, что объясняет, почему люди поблизости начинают чихать или кашлять. Это открытие свидетельствует о том, что PATM не является чисто психологическим явлением, а имеет измеримую биологическую основу.

К сожалению, признание этого заболевания остается ограниченным, и в настоящее время не существует никакого лечения.

"Даже если вы хотите пройти обследование, диагноза не существует", — пояснила одна из больных, Фатима.

Изменения образа жизни, такие как уменьшение потребления сахара, мяса или молочных продуктов, кажется, уменьшают реакции у некоторых людей, но научного подтверждения этого все еще нет.

Однако эмоциональное бремя является неоспоримым. Многие сообщают о чувстве изоляции, стыда и безнадежности, часто полностью избегая общественных мест.

Как сказал один человек: "Это раздавливает тебя так, как ничто другое раньше".

Случай PATM напоминает нам, как мало мы все еще понимаем о человеческом организме и его химии. Признание редких заболеваний, таких как PATM, может однажды привести к лечению — и, что, возможно, еще важнее, к принятию тех, кто с ними живет.

