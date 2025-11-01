Я — алерген: чому дехто дійсно викликає алергію в людей довкола

Вчені виявили, що існує неочікуваний вид алергії — PATM. Цей стан примітний тим, що алергічна реакція виникає не в хворого, а у оточуючих.

Одне діло боротися з алергією на інших, але що, якби ситуація була зворотна — і всі інші були б алергічні до вас? Це тривожна реальність для людей, які страждають від рідкісного і маловивченого явища, відомого як "алергія на людей" (PATM), пише IFLScience.

Уперше помічений в інтернеті наприкінці 2000-х років, цей стан змушує хворих переконатися, що їхнє тіло виділяє щось таке, що викликає алергічні реакції у людей поруч — кашель, чхання або свербіж.

Не маючи встановленого лікування або медичного визнання протягом багатьох років, PATM залишається справжньою загадкою, яка одночасно зачаровує і розчаровує дослідників.

Перші повідомлення про PATM з'явилися не в лабораторіях чи лікарнях, а на інтернет-форумах близько 2007 року, де люди описували свої неприємні переживання. Багато хто ділився історіями про те, як інші чхали або кашляли в їхній присутності, хоча самі вони не мали помітного запаху чи видимих симптомів.

Один із хворих сказав Sky News у 2024 році: "Я є алергеном", висловивши відчай тих, кого лікарі відкидали, часто називаючи їхні переживання психосоматичними.

Біомедична дослідниця Ірен Габашвілі була однією з перших, хто приділив PATM наукову увагу. У 2017 і 2019 роках її попередні дослідження натякали на потенційний зв'язок між цим станом і мікробіомом кишківника, що допомогло скерувати подальші дослідження.

До 2023 року дослідження в Японії та Каліфорнії почали зосереджуватися на більш конкретному винуватці — летких органічних сполуках (ЛОС), що виділяються через шкіру. ЛОС — це природні гази, що утворюються в процесі розщеплення організмом речовин для отримання енергії.

Більшість людей виводять ці сполуки через дихання або шкіру без будь-яких наслідків. Професор Коджі Міцубаяші з Токійського медичного та стоматологічного університету зазначив, що такі гази, як етанол, метанол та ацетон, можуть свідчити про стан здоров'я людини.

Однак дослідники виявили, що деякі ЛОС, що виділяються через шкіру, можуть відігравати більшу роль у PATM, ніж вважалося раніше.

У дослідженні 2023 року вчені проаналізували 75 типів шкірних газів і виявили надзвичайно високий рівень толуолу, сполуки, яка також міститься в розчинниках для фарб і промислових розчинниках.

За словами професора Йошіки Секіне з Університету Токай, толуол зазвичай переробляється печінкою і виводиться з сечею, але люди, які страждають на PATM, здається, не можуть ефективно його розщеплювати, що призводить до його накопичення в крові і виведення через шкіру.

Результатом є токсичні викиди, які можуть подразнювати дихальні шляхи інших людей, що пояснює, чому люди поблизу починають чхати або кашляти. Це відкриття свідчить про те, що PATM не є суто психологічним явищем, а має вимірювану біологічну основу.

На жаль, визнання цього захворювання залишається обмеженим, і на цей час не існує жодного лікування.

"Навіть якщо ви хочете пройти обстеження, діагнозу не існує", — пояснила одна з хворих, Фатіма.

Зміни способу життя, такі як зменшення споживання цукру, м'яса або молочних продуктів, здається, зменшують реакції у деяких людей, але наукового підтвердження цього все ще немає.

Однак емоційний тягар є незаперечним. Багато хто повідомляє про почуття ізоляції, сорому та безнадії, часто повністю уникаючи громадських місць.

Як висловилася одна людина: "Це розчавлює тебе так, як ніщо інше раніше".

Випадок PATM нагадує нам, як мало ми все ще розуміємо про людський організм і його хімію. Визнання рідкісних захворювань, таких як PATM, може одного дня привести до лікування — і, що, можливо, ще важливіше, до прийняття тих, хто з ними живе.

