Гіпотеза бабусі дійсно правдива: вчені це підтвердили

Вчені виявили, що деякі ділянки тіла дійсно варто мити ретельніше за інші, щоб зберегти мікробіоми шкіри здоровими. Таким чином дослідники підтвердили так звану "гіпотезу бабусі".

Дослідники перевірили ідею, яку називають "гіпотезою бабусі", про те, що на певних ділянках тіла можуть накопичуватися різні типи мікроорганізмів. Вони зосередилися на тому, як щоденні звички впливають на склад організмів, що живуть на шкірі, і як пропускання деяких ділянок під час приймання душу чи ванни може вплинути на цей баланс, пише IFLScience.

Група з Інституту обчислювальної біології Університету Джорджа Вашингтона дослідила мікробіом шкіри здорових осіб, порівнявши добре очищені ділянки, такі як руки та ноги, з місцями, які люди часто нехтують, включаючи пупок та простір за вухами.

Кіт Крандалл, директор інституту, казав, що його бабуся завжди нагадувала йому "помити за вухами, між пальцями ніг і в пупку", що спонукало його замислитися над тим, чи є в цих менш очищених ділянках інші види бактерій.

У межах дослідження 129 студентів зібрали зразки з передпліч, литок, пальців ніг, пупків і за вухами, а потім навчилися секвенувати ДНК у зразках, щоб порівняти жирні або вологі ділянки з більш сухими.

Науковці підтвердили, що на регулярно митих ділянках жили різноманітніші мікроорганізми, ніж на ділянках, які зазвичай пропускають.

"Сухі ділянки шкіри (передпліччя та литки) були більш рівномірними, багатшими та функціонально відмінними, ніж сальні (за вухами) та вологі (пупок та між пальцями ніг) ділянки", — написала команда.

Вони також спостерігали, що стабільність бактеріальних спільнот змінювалася залежно від ділянки шкіри та індивідуальних особливостей.

Мікробіом шкіри — це сукупність мікроорганізмів, які природно живуть на поверхні тіла. Деякі з цих мікроорганізмів підтримують здоров'я шкіри, а інші можуть спричиняти проблеми, якщо починають домінувати.

Такі захворювання, як екзема або акне, можуть з'являтися, коли цей баланс порушується. Хоча вчені розуміють, що мікробіом впливає на здоров'я шкіри, повний зв'язок між ними все ще вивчається.

Результати цього дослідження дають уявлення про те, як виглядає мікробіологічна спільнота у здорових дорослих. Позитивним моментом дослідження є те, що давні поради бабусь і дідусів виявилися узгодженими з вимірюваними біологічними відмінностями.

