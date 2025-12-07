Археологи обнаружили 1400-летний человеческий череп в форме куба: такого еще не видели (фото)

На территории Мексики ученые обнаружили в древнем поселении необычный череп мужчины со сплющенной верхней частью. Таких черепов археологи еще не находили в данном регионе.

Археологи, которые проводили раскопки мезоамериканском поселении в Мексике, обнаружили необычный кубовидный человеческий череп. Это первое свидетельство того, что люди в этом регионе проводили искусственную деформацию черепа, чтобы придать именно такую, уникальную форму головы 1400 лет назад, пишет Live Science.

Ученые обнаружили странный человеческий череп в древнем поселении, недалеко от археологического памятника Балкон Монтесумы в штате Тамаулипас в Мексике. Место раскопок является частью историко-культурного региона, простирающегося примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа, который называется Мезоамерика. Различные мезоамериканские этнические группы проживали в этом районе между 650 годом до н.э. и 1200 годом н.э. Примерно в 400 году нашей эры здесь появилось небольшое поселение, где находилось около 90 круглых домов, говорят археологи из Мексиканского национального института антропологии и истории.

Во время раскопок в поселении ученые обнаружили среди разных артефактов череп мужчины средних лет, который имел форму, которую археологи никогда раньше не видели в этом регионе. Человеческие черепа, подвергшиеся искусственной деформации, раньше находили в этом районе, но форма черепа этого мужчины является уникальной.

Череп мужчины (здесь он виден на фотографии, а также в виде 3D-сканирования) был сплющен сверху, что придавало ему кубическую форму Фото: Live Science

Ранее археологи находили черепа, которые имеют конусообразную форму. То есть их верхняя часть, в отличие от сплющенной формы, найденного черепа, является удлиненной. Такая форма черепа создавалась с помощью кусков ткани, которой туго обматывали голову младенца. Таким образом ребенок рос и форма его черепа менялась. То есть верхняя часть головы выглядела заостренной.

По словам ученых, они еще никогда не находили черепа именно с такой искусственной деформацией, которая бы придавала черепу кубическую форму с плоской вершиной.

Поскольку археологи ранее находили подобные черепа только за пределами данного региона, они решили выяснить, был ли мужчина местным жителем или прибыл из другого места. Но анализ химического состава костей и зубов мужчины показал, что он родился в этом районе, вероятно, прожил там всю свою жизнь и умер там же.

Археологи считают, что необычная форма головы этого человека может иметь некое культурное значение, которое до сих пор неизвестно. Хотя сам этот человек не был родом из другого региона, возможно, люди, придавшие необычную форму его черепу, принадлежали к другой культурной группе жителей Мезоамерики.

