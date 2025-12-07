Археологи виявили 1400-річний людський череп у формі куба: такого ще не бачили (фото)

На території Мексики вчені виявили в стародавньому поселенні незвичайний череп чоловіка зі сплющеною верхньою частиною. Таких черепів археологи ще не знаходили в цьому регіоні.

Археологи, які проводили розкопки в мезоамериканському поселенні в Мексиці, виявили незвичайний кубовидний людський череп. Це перше свідчення того, що люди в цьому регіоні проводили штучну деформацію черепа, щоб надати саме таку, унікальну форму голови 1400 років тому, пише Live Science.

Учені виявили дивний людський череп у стародавньому поселенні, недалеко від археологічної пам'ятки Балкон Монтесуми в штаті Тамауліпас у Мексиці. Місце розкопок є частиною історико-культурного регіону, що простягається приблизно від центру Мексики до Гондурасу і Нікарагуа, який називається Мезоамерика. Різні мезоамериканські етнічні групи проживали в цьому районі між 650 роком до н.е. і 1200 роком н.е. Приблизно в 400 році нашої ери тут з'явилося невелике поселення, де знаходилося близько 90 круглих будинків, кажуть археологи з Мексиканського національного інституту антропології та історії.

Під час розкопок у поселенні вчені виявили серед різних артефактів череп чоловіка середніх років, який мав форму, яку археологи ніколи раніше не бачили в цьому регіоні. Людські черепи, що зазнали штучної деформації, раніше знаходили в цьому районі, але форма черепа цього чоловіка є унікальною.

Череп чоловіка (тут його видно на фотографії, а також у вигляді 3D-сканування) був сплющений зверху, що надавало йому кубічної форми Фото: Live Science

Раніше археологи знаходили черепи, які мають конусоподібну форму. Тобто їхня верхня частина, на відміну від сплющеної форми, знайденого черепа, є видовженою. Така форма черепа створювалася за допомогою шматків тканини, якою туго обмотували голову немовляти. Таким чином дитина росла і форма її черепа змінювалася. Тобто верхня частина голови виглядала загостреною.

За словами вчених, вони ще ніколи не знаходили черепа саме з такою штучною деформацією, яка б надавала черепу кубічної форми з плоскою вершиною.

Оскільки археологи раніше знаходили подібні черепи тільки за межами цього регіону, вони вирішили з'ясувати, чи був чоловік місцевим жителем або прибув з іншого місця. Але аналіз хімічного складу кісток і зубів чоловіка засвідчив, що він народився в цьому районі, ймовірно, прожив там усе своє життя і помер там же.

Археологи вважають, що незвичайна форма голови цієї людини може мати якесь культурне значення, яке досі невідоме. Хоча сама ця людина не була родом з іншого регіону, можливо, люди, які надали незвичайну форму її черепу, належали до іншої культурної групи жителів Мезоамерики.

