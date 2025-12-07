Археологи обнаружили 1800-летний огромный клад римских монет: спрятали не просто так (фото)

Ученые обнаружили в римском поселении древние копилки, наполненные десятками тысяч римских монет. Они были отчеканены во время кризиса в Римской империи.

Археологи обнаружили во Франции три древних кувшина, наполненных десятками тысяч римских монет, выпущенных в оборот в Галльской империи, существовавшей отдельно от остальной части Римской империи в III веке н.э. Эти кувшины были зарыты в полу дома в древнем поселении почти 1800 лет назад и, как считают, ученые, их использовал ив качестве сейфа или копилки, пишет Live Science.

Во время раскопок на территории деревни Сенон на северо-востоке Франции, где почти 1800 лет назад находилось римское поселение, археологи обнаружили три кувшина или амфоры, в которых может находиться более 40 000 римских монет. В этом районе археологи уже обнаруживали около 30 кладов римских монет, поэтому истинное значение этой находки заключается не в количестве монет, а в подробной информации о месте их обнаружения.

Во время раскопок на территории деревни Сенон на северо-востоке Франции, где почти 1800 лет назад находилось римское поселение, археологи обнаружили три кувшина или амфоры, в которых может находиться более 40 000 римских монет Фото: Live Science

Первый кувшин с монетами весит 38 кг и может содержать до 24 000 монет, говорят археологи, которые еще проводят детальный анализ древнего клада. Второй кувшин с моментами вести 50 кг и может содержать до 19 000 монет. Но в третьем кувшине монет не оказалось, вероятно, они были извлечены еще в древности. Хотя в яме, где находилась амфора нашли три монеты.

Археологи считают, что амфоры были размещены в полу дома в римском поселении между 280 и 310 годами н. э. Ученые предполагают, что клад не был зарыт в спешке в надежде сохранить сокровища в период нестабильности.

Место раскопок, где был обнаружен клад римских монет Фото: Live Science

Дело в том, что в эти годы нестабильность, возникшая в конце III века в Римской империи, уже практически не влияла на жизнь местного населения. Ведь в провинции Галлия, где сейчас находится Франция, уже прекратило существование государственное образование под названием Галльская империя. Оно существовало в период с 260 по 274 год н.э. и возникло в время кризиса Римской империи III века. Это период в истории Древнего Рима, который характеризуется рядом кризисных явлений в экономике, государственном управлении, структуры, внутренними военными столкновениями и временной потерей контроля Рима над рядом провинций. Галльская империя включала в себя территории провинций Римской империи Галлия, Иберия, Британия и часть провинции Германия.Император Аврелиан в 274 году уничтожил Галльскую империю и восстановил контроль Рима над этими провинциями.

Галльская империя в 271 году (зеленый цвет) Фото: Wikipedia

Археологи выяснили, что на монетах изображены императоры Галльской империи Викторин, Тетрика I и Тетрик II. Амфоры с монетами были аккуратно закопаны в хорошо оборудованные ямы в полу дома. Горлышки амфор находились на уровне земли, поэтому к ним можно было легко добраться и можно было использовать в качестве места для хранения монет, говорят ученые.

Горлышки амфор находились на уровне земли, поэтому к ним можно было легко добраться и можно было использовать в качестве места для хранения монет Фото: Live Science

В начале IV века римское поселение, где был обнаружен клад, было уничтожено сильным пожаром. Хотя поселение было восстановлено до того, как второй пожар привел к его окончательному запустению, клад римских монет был утрачен почти на 2000 лет.

