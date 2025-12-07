Археологи виявили 1800-річний величезний скарб римських монет: сховали не просто так (фото)

Учені виявили в римському поселенні стародавні скарбнички, наповнені десятками тисяч римських монет. Вони були викарбувані під час кризи в Римській імперії.

Археологи виявили у Франції три стародавні глечики, наповнені десятками тисяч римських монет, випущених в обіг у Гальській імперії, що існувала окремо від решти Римської імперії в III столітті н.е. Ці глечики було зарито в підлозі будинку в стародавньому поселенні майже 1800 років тому і, як вважають, вчені, їх використовували як сейф або скарбничку, пише Live Science.

Під час розкопок на території села Сенон на північному сході Франції, де майже 1800 років тому знаходилося римське поселення, археологи виявили три глечики або амфори, в яких може міститися понад 40 000 римських монет. У цьому районі археологи вже виявляли близько 30 скарбів римських монет, тож істинне значення цієї знахідки полягає не в кількості монет, а в детальній інформації про місце їх виявлення.

Під час розкопок на території села Сенон на північному сході Франції, де майже 1800 років тому розташовувалося римське поселення, археологи виявили три глечики або амфори, в яких може міститися понад 40 000 римських монет Фото: Live Science

Перший глечик із монетами важить 38 кг і може містити до 24 000 монет, кажуть археологи, які ще проводять детальний аналіз стародавнього скарбу. Другий глечик із моментами важить 50 кг і може містити до 19 000 монет. Але в третьому глечику монет не виявилося, ймовірно, вони були вилучені ще в давнину. Хоча в ямі, де знаходилася амфора знайшли три монети.

Археологи вважають, що амфори були розміщені в підлозі будинку в римському поселенні між 280 і 310 роками н.е. Вчені припускають, що скарб не був заритий поспіхом у надії зберегти скарби в період нестабільності.

Місце розкопок, де було виявлено скарб римських монет Фото: Live Science

Річ у тім, що в ці роки нестабільність, яка виникла наприкінці III століття в Римській імперії, вже практично не впливала на життя місцевого населення. Адже в провінції Галлія, де зараз розташована Франція, вже припинило існування державне утворення під назвою Галльська імперія. Воно існувало в період з 260 по 274 рік н.е. і виникло під час кризи Римської імперії III століття. Це період в історії Стародавнього Риму, який характеризується низкою кризових явищ в економіці, державному управлінні, структурі, внутрішніми воєнними сутичками та тимчасовою втратою контролю Риму над низкою провінцій. Галльська імперія включала в себе території провінцій Римської імперії Галлія, Іберія, Британія і частину провінції Германія. Імператор Авреліан 274 року знищив Галльську імперію і відновив контроль Риму над цими провінціями.

Галльська імперія у 271 році (зелений колір) Фото: Wikipedia

Археологи з'ясували, що на монетах зображені імператори Галльської імперії Вікторін, Тетрик I і Тетрик II. Амфори з монетами були акуратно закопані в добре обладнані ями в підлозі будинку. Горлечка амфор перебували на рівні землі, тому до них можна було легко дістатися і можна було використовувати як місце для зберігання монет, кажуть науковці.

Горлечка амфор знаходилися на рівні землі, тому до них можна було легко дістатися і можна було використовувати як місце для зберігання монет Фото: Live Science

На початку IV століття римське поселення, де було виявлено скарб, було знищено сильною пожежею. Хоча поселення було відновлено до того, як друга пожежа призвела до його остаточного занепаду, скарб римських монет було втрачено майже на 2000 років.

