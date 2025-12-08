Морская банда: в толще воды запечатлели огромного кита и дельфинов, следовавших за ним (видео)

На уникальном видео запечатлен невероятный и интимный ракурс: огромный горбатый кит грациозно плывет у поверхности океана в сопровождении небольшой стаи дельфинов.

Океан является домом для невероятного количества видов: от самых крошечных до самых крупных животных на планете — китов. Известно, что киты являются крупнейшими животными на планете и проводят время, бороздя просторы океана, питаясь, а также играя и общаясь с сородичами и другими видами, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом видео удалось запечатлеть, как огромный горбатый кит грациозно плывет у поверхности океана в сопровождении небольшой стаи дельфинов. Солнечные лучи пробиваются сквозь воду, создавая глубокий синий фон для этой невероятной встречи с морскими обитателями. На кадрах видно, как морской гигант и стремительные дельфины движутся вместе в открытом море.

Відео дня

По словам исследователей, горбатые киты — крупные морские млекопитающие, питающиеся крилем и мелкой стайной рыбой, а также моллюсками. Эти морские гиганты используют уникальные техники фильтрации и охоты, такие как создание "кольца пены" и "пузырьковой сети". Наблюдения также показали, что одна особь горбатого кита способна проглатывать сотни килограммов пищи за раз, существуя за счет жировых запасов во время миграции, а не питаясь.

В среднем длина горбатых китов составляет от 13 до 15 метров, однако самые крупные особи достигают 17-18 метров, а масса тела морских гигантов достигает 30 тонн. Горбатые киты могут поглощать до 1,5 тонны корма в день, однако во время миграции они питаются чрезвычайно мало, полагаясь лишь на собственные запасы тела — в результате они теряют до 25-30% массы тела.

Горбатые киты и дельфины — родственники и относятся к отряду китообразных, однако виды различаются питанием и размерами. Например, киты полагаются на планктон, фильтруя воду, в то время как дельфины охотятся с зубами.

Ученые и ранее наблюдали, что киты и дельфины часто плавают бок о бок в океане. Морские гиганты защищают дельфинов от хищников, а дельфины часто играют с горбачами, проявляя социальное поведение. Простыми словами, киты и дельфины демонстрируют симбиоз, где гиганты предоставляют защиту, а дельфины следуют за ними даже на глубину, чтобы поиграть. Отметим, что масса китов позволяет им отпугивать акул и косаток, чтобы защитить дельфинов. Киты также демонстрируют социальное поведение, подобное ухаживанию или игре, при встрече с дельфинами, которые отвечают взаимностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что одни из самых больших существ на Земле создают кольца "дыма", зачем.

Ранее Фокус писал о том, что горбатый кит без хвоста проплыл невероятные 600 км.