Морська банда: у товщі води сфотографували величезного кита і дельфінів, які слідували за ним (відео)

На унікальному відео відображено неймовірний та інтимний ракурс: величезний горбатий кит граціозно пливе біля поверхні океану в супроводі невеликої зграї дельфінів.

Океан є домівкою для неймовірної кількості видів: від найкрихітніших до найбільших тварин на планеті — китів. Відомо, що кити є найбільшими тваринами на планеті й проводять час, борознячи простори океану, харчуючись, а також граючись і спілкуючись із родичами та іншими видами, пише Фокус.

У новому відео вдалося зафіксувати, як величезний горбатий кит граціозно пливе біля поверхні океану в супроводі невеликої зграї дельфінів. Сонячні промені пробиваються крізь воду, створюючи глибокий синій фон для цієї неймовірної зустрічі з морськими мешканцями. На кадрах видно, як морський гігант і стрімкі дельфіни рухаються разом у відкритому морі.

За словами дослідників, горбаті кити — великі морські ссавці, які харчуються крилем і дрібною зграйною рибою, а також молюсками. Ці морські гіганти використовують унікальні техніки фільтрації та полювання, як-от створення "кільця піни" і "бульбашкової сітки". Спостереження також показали, що одна особина горбатого кита здатна проковтувати сотні кілограмів їжі за раз, існуючи коштом жирових запасів під час міграції, а не харчуючись.

У середньому довжина горбатих китів становить від 13 до 15 метрів, проте найбільші особини досягають 17-18 метрів, а маса тіла морських гігантів сягає 30 тонн. Горбаті кити можуть поглинати до 1,5 тонни корму на день, проте під час міграції вони харчуються надзвичайно мало, покладаючись лише на власні запаси тіла — в результаті вони втрачають до 25-30% маси тіла.

Горбаті кити й дельфіни — родичі та належать до загону китоподібних, проте види різняться харчуванням і розмірами. Наприклад, кити покладаються на планктон, фільтруючи воду, тоді як дельфіни полюють із зубами.

Учені й раніше спостерігали, що кити й дельфіни часто плавають пліч-о-пліч в океані. Морські гіганти захищають дельфінів від хижаків, а дельфіни часто граються з горбачами, проявляючи соціальну поведінку. Простими словами, кити та дельфіни демонструють симбіоз, де гіганти надають захист, а дельфіни слідують за ними навіть на глибину, щоб погратися. Зазначимо, що маса китів дозволяє їм відлякувати акул і косаток, щоб захистити дельфінів. Кити також демонструють соціальну поведінку, подібну до залицяння або гри, при зустрічі з дельфінами, які відповідають взаємністю.

