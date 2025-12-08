Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс (видео)

Опубликовано видео, на котором показан процесс переработки пластикового мусора на вторсырье. Пользователей наиболее удивило то, что люди работают на производстве без каких-либо средств защиты.

С тех пор как люди впервые произвели пластик, прошло более 150 лет и за все это пластиковые отходы успели буквально заполонить весь мир. Ранее следы микропластика уже были обнаружены в воде, почве, воздухе, дыхании дельфинов, а также наших собственных телах. Кроме того, пластиковый мусор ранее также был обнаружен в самой высокой точке океана — Марианской впадине, пишет Фокус.

В последние десятилетия ученые уделяют много внимания исследованиям распространения пластика, а также его переработке и влиянию на окружающую среду и здоровье живых существ, в том числе и людей. Некоторые исследования указывают на то, что микроскопические частицы пластика на самом деле могут быть связаны с различными видами рака.

Теперь новое видео показывает процесс переработки пластика (PPE) — по сути, это последняя "линия обороны" человечества и планеты в целом. По словам ученых, безопасность должна начинаться с максимального устранения пластикового мусора, а также замены того, что невозможно устранить.

На видео виден полный процесс переработки пластика — от сортировки, до обработки, переплавления и переработки. Наиболее удручающим кажется то, что сотрудники перерабатывающего завода трудятся без защитных масок и каких-либо других средств защиты. Кроме того, на видео можно заметить отсутствие каких-либо мер безопасности.

С другой стороны, возникает другой вопрос: будет ли ношение маски вообще эффективны в ситуации, когда повсюду витают крохотные "снежинки пластика". Несмотря на все старания человека в борьбе с пластиком, наиболее удивительным кажется то, что почти половину всех пластиковых отходов человечество буквально произвело за последние два десятилетия.

В последнее время ученые также все чаще находят тела морских птиц и млекопитающих, выброшенных на берег — вскрытия показывают, что эти животные и птицы часто становятся жертвами поглощения огромного количества ластикового мусора. По словам ученых, пластик может забивать желудки животных и птиц в результате чего они буквально погибают от голода.

